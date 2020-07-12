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تعليم

في يومها السادس.. تعليم الشرقية: لا شكاوى خلال امتحانات الثانوية العامة

الأحد 12/يوليه/2020 - 01:12 م
الثانوية العامة
الثانوية العامة
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محمد الطحاوي

اطمأن الدكتور ممدوح محافظ الشرقية من رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم على انتظام سير امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 - 2020 خلال يومها السادس. 


وشدد المحافظ على استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة داخل المدارس التي تشهد الإمتحانات  من خلال خضوع الطلاب لإجراء الكشف الحراري ومرورهم من بوابة التعقيم وتسليمهم الكمامات والقفازات ومواد التطهير والأكياس البلاستيكية لوضعها حول الأحذية، حيث من المقرر أن يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الكيمياء لطلاب الشعبتين علمي علوم وعلمي رياضة ، ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

 

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كلف المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء للتأكد من توافر المواد المطهرة  والكمامة الواقية والقفازات الطبية داخل المدارس بصفة يومية والاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولا بأول وعدم السماح بتراكمها في محيط المدارس منعًا لانتشار الأوبئة والأمراض وحفاظًا على البيئة والصحة العامة. 


من جانبه أوضح وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 44 ألف و 788 طالب وطالبة مقسمين إلى 17 ألف و 564 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية و 20 ألف و 122 طالب وطالبة بشعبة العلمي علوم و 7 الآف و 102 طالب وطالبة بشعبة العلمي رياضة، وذلك أمام 162 لجنة رئيسيه، مشيدًا بوعي والتزام  أولياء أمور الطلاب بعدم التواجد بمحيط اللجان الامتحانية، حفاظًا على الصحة العامة والحد من التجمعات أمام المدارس وتوفير مناخ هادئ لأبنائهم أثناء أداء الامتحان. 


وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية  لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة وعلى تواصل دائم مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية على مستوى المراكز ، لمتابعة أعمال الإمتحان واتخاذ اللازم في حال حدوث أي مشكلة والعمل على حلها فورًا. 

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