AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الشرقية: إزالة 17 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمركز أبو حماد

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:28 ص
ازالة التعديات على
ازالة التعديات على أراضي الدولة
Advertisements
محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم إزالة ١٧ حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة ١٨ فدانا و١٣ قيراط بمركز أبو حماد  ، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية نفذت قرارات الإزالة للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية  وأملاك الدولة.


وأضاف المحافظ أن ذلك يأتي خلال اليوم الثالث للموجه الـ ١٦ والتي بدأت يوم الأربعاء الماضى ٨ يوليو ٢٠٢٠ لإزالة كل التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية باسترداد حق الشعب وأملاك الدولة والحفاظ على الممتلكات العامة وإزالة التعديات عليها.


اقرأ أيضا:

شاهد.. لحظة إزالة برج مخالف بمنطقة الغشام بالزقازيق


وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين استرداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة.


وأشار المحافظ الي أن الموجة الـ (١٦) تشمل حالات التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على مساحة ٣٤٣ فدانا.. إزالة ٧٨١٥ حالة تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

في أول أيام الموجة 16.. إزالة 41 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

خلال المواجة الـ 16.. إزالة 27 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ترشيحاتنا

هل يجوز أن أقاطع أخي حتى يعطيني ميراثي؟ أمين الفتوى يرد

الرئيس السيسى: تنفيذ 350 ألف شقة لتطوير المناطق الخطرة.. فيديو

مسقط الحفاضة.. عمر الشناوي في أحدث ظهور مع ابنه

لضم محمد شريف.. وفد الاتفاق السعودي يصل إلى القاهرة للتفاوض مع الأهلي

ميدو جابر خارج الحسابات .. ضربة قوية لـ إيهاب جلال في المقاصة قبل استئناف الدوري

هزمه كورونا.. حكاية طبيب قتله الفيروس اللعين داخل عزل كفر الزيات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تاكسي لندن الشهير يحصل على نسخته الفان .. صور

بعد ارتفاع الحرارة.. إليك أعراض ضربة الشمس

صحي وخفيف.. 5 أطباق هيلثي لوجبة الإفطار