محافظ الشرقية: إزالة 17 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمركز أبو حماد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم إزالة ١٧ حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة ١٨ فدانا و١٣ قيراط بمركز أبو حماد ، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية نفذت قرارات الإزالة للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.





وأضاف المحافظ أن ذلك يأتي خلال اليوم الثالث للموجه الـ ١٦ والتي بدأت يوم الأربعاء الماضى ٨ يوليو ٢٠٢٠ لإزالة كل التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية باسترداد حق الشعب وأملاك الدولة والحفاظ على الممتلكات العامة وإزالة التعديات عليها.





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وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين استرداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة.





وأشار المحافظ الي أن الموجة الـ (١٦) تشمل حالات التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.