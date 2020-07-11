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محافظات

تنفيذا للقانون.. تغريم 28 قائد سيارة لعدم الالتزام بارتداء الكمامة بالشرقية

السبت 11/يوليه/2020 - 04:07 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار أعمال لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق والمشكلة بالتعاون مع إدارتي المرور والمواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمواقف سيارات الأجرة والوقوف على مدى التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.


وأشار إلى أنه تم اليوم ضبط 28 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي عداد وسرفيس بمدينة الزقازيق وتغريم سائقيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية تنفيذًا للقرار الصادر في هذا الشأن.


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وأكد المحافظ على مدير الإدارة العامة للمواقف بإلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس، والحد من انتشاره.


كان محافظ الشرقية أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف والمتابعة الميدانية بالمحافظة باستمرار شن الحملات المفاجئة على سائقي سيارات الأجرة والمواقف العمومية، للتأكد من التزام السائقين والركاب ارتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.


فيما أكد عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام أنه بالاشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف تم تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بارتداء الكمامة الواقية بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق وذلك على النحو التالي:


أمام قرية العصلوجي مدخل الزقازيق بلبيس، أمام قرية الشوبك مدخل الزقازيق أبو حماد، بجوار موقف المنصورة مدخل الزقازيق القنايات، بجوار موقف ميت غمر مدخل الزقازيق ميت غمر، أمام الموقف العمومي بالأحرار، أسفرت عن ضبط 28 سيارة مخالفة وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنة 2020 بتحصيل غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه من السائقين المخالفين.

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