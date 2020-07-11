محكمة الزقازيق الابتدائية تتلقى 17 طلب ترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

أكد مصدر بمحكمة الزقازيق الابتدائية أن اللجنة المختصة لتلقي طلبات وأوراق المرشحين لخوض سباق انتخابات مجلس الشيوخ،تلقت 17 طلبا فرديا وجاري استقبال باقي المرشحين.





فيما شهدت المحكمة إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد وسط اجراءات امنية واحترازية مشددة.





وحصل موقع صدى البلد، على أسماء ورموز مرشحي حزب مستقبل وطن لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الشرقية على المقعد الفردي.





وجاءت أسماء المرشحين على النحو التالي:

المهندس عبد الحميد الأشقر رقم (١) رمز المسدس

الدكتور محمد الصالحي رقم (٢) رمز الاباجورة

المحاسب عمرو التونسي رقم (٣) رمز السلم

احمد صلاح الطاروطي رقم (٤) رمز القلم

الدكتور محمد سليم رقم (٥) رمز الكتاب

الدكتور نور هاشم رقم (٦) رمز سنبلة القمح

الدكتور احمد شاهين رقم (٧) رمز ريموت كنترول.









وكان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، فتح باب طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، اعتبارًا من اليوم السبت 11 يوليو ، حتى السبت 18 يوليو من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ما عدا الأخير حتى الثالثة مساء، بمقر المحاكم الابتدائية.



