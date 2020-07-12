الكمامة تحمي من الإصابة بـ كورونا بنسبة 65%

أثبتت الكثير من الدراسات والأبحاث العلمية أن الكمامة الطبية تحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأكد الدكتور دين بلومبرج ، رئيس قسم الأمراض المعدية للأطفال في مستشفى جامعة كاليفورنيا في ديفيس للأطفال، إن ارتداء الكمامة تقلل من خطر مرتدي القناع للإصابة بالفيروس بنسبة 65 ٪.
وتابع بلومبرج أن الكمامات توفر بشكل أساسي حاجزًا فيزيائيًا لقطرات الجهاز التنفسي التي يبلغ حجمها حوالي ثلث حجم شعر الإنسان، هذه القطرات هي واحدة من الطرق الرئيسية لانتقال فيروس كورونا.
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وأضاف أن حتى عند ارتداء الكمامة يجب الالتزام بالتباعد الاجتماعي وغسل اليدين بالصابون والماء.