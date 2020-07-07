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مخاطر ارتداء الكمامة الطبية لفترة طويلة.. منظمة الصحة العالمية ترد

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:34 ص
مخاطر ارتداء الكمامة
مخاطر ارتداء الكمامة الطبية لفترة طويلة
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آية التيجي
يتخوف الكثير من الأشخاص من استخدام الكمامات الطبية لفترة طويلة، خوفا من التسمم بغاز ثاني اكسيد الكربون، أو بسبب نقص الأكسجين، ولكن ايضا لا يمكنهم الاستغناء عن ارتداء الكمامة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.


واعتدنا ان نحصل على الإجابة الوافية من منظمة الصحة العالمية، حيث إنها تتحرى الدقة في جميع التصريحات التي تدلي بها، حيث نفت تماما ما يتردد حول ما إذا كان ارتداء الكمامات الطبية لفترات طويلة يسبّب التسمم بثاني أكسيد الكربون أو نقص الأكسجين.

واشترطت منظمة الصحة العالمية - عبر صفحتها الرسمية- أنه إذا تمّ ارتداء الكمامات الطبية على النحو السليم، لا يمكنها ان تتسبب في الإصابة بالتسمم او بنقص الأكسجين.


وتابعت المنظمة في تقريرها، انه قد لا يكون استخدام الكمامات الطبية فترة طويلة مريحًا، ولكنه لا يؤدي إلى التسمم بثاني أكسيد الكربون أو نقص الأكسجين.


ونصحت منظمة الصحة العالمية، انه عندما ترتدي كمامة طبية، عليكم بالتأكد من تثبيتها بالشكل الصحيح بإحكام جيد؛ وذلك حتى تتنفس بشكل طبيعي.


وأكدت المنظمة، انه لا يجب ان تعيد استخدام الكمامة الطبية مرة اخرى، والمعروفة بـ الاستخدام الواحد، ولكن يجب استبدالها بالكمامة القماش أو متعددة الاستخدام، والتخلص من الكمامة الطبية حالما تصبح رطبة.
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