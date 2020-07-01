هل يمكن ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة؟.. منظمة الصحة العالمية ترد

مع فتح صالات الجيم والتزام البعض بارتداء الكمامات والجوانتي الطبي داخل الصالات الرياضية؛ قد يشعر البعض بالضيق من الكمامات، والتعب الشديد بسببها، ويبقى السؤال هنا، هل يمكن ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة؟.
وقالت منظمة الصحة العالمية بالرد على هذا الاستفسار عبر صفحتها الرسمية، حول ما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية أثناء ممارسة الرياضة: إنه من الخطير ارتداء الكمامات الطبية أثناء ممارسة الرياضة لما لها من مخاطر صحية.
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وافادت منظمة الصحة العالمية في تقريرها، انه ينبغي عدم ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة لأن الكمامة قد تحدّ من القدرة على التنفس بصورة مريحة.
وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أنه من مخاطر ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة، أنها تبتل بسبب العرق مما يصعب التنفس ويعزز نمو الميكروبات عليها .
فيما أوضحت منظمة العالمية، أن أهم تدبير وقائي الذي يجب ان نتبعه أثناء ممارسة الرياضة هو التباعد الجسدي مسافة متر واحد على الأقل من الآخرين.