احم نفسك من كورونا.. 7 نصائح ضرورية عند ممارسة الرياضة في الجيم

عودة النشاط الرياضي وفتح الصالات الرياضية، جاءت من أبزر قرارات الحكومة لعودة الحياة لطبيعتها في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.





وأكد إسلام السباخي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، أن هناك إجراءات احترازية يجب اتباعها لعمل تمارين رياضية وصحية في صالات الجيم حتي نتجنب الإصابة بوباء كورونا أهمها :





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1- غسل اليدين قبل وبعد التمرين مع الالتزام بالتطهير والتعقيم باستمرار في الجيم





2- يجب التواجد في صالات الجيم في أوقات غير مزدحمة نهائيًا ويفضل وجود بعد ومسافات بين الأشخاص عند أداء تمرين معين.





3- يجب استخدام فوطة معقمة أثناء أداء التمارين الخاصة وتكون استخدام شخصي ومن الممكن استخدام أيضًا مناديل معقمة بدل الفوطة.





4- عدم تلامس الوجه أثناء عمل التمارين واستخدام للوجه فوطة خاصة.





5- تجنب مصافحة او تلامس الآخرين أو التقرب منهم والحرص ويفضل السلام بالتحية الشفوية





6- يجب تنظيف وتعقيم كل جهاز قبل أداء التمرين عليه ويفضل أخذ مسافات طويلة بين الأشخاص.





7- يجب استخدام زجاجة مياة خاصة ويجب استخدام المناديل أثناء العطس.



