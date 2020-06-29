بدون أجهزة الجيم.. تمارين رياضية باستخدام أثاث المنزل

لقد انقلب الشهرين الماضيين بشكل كامل على جدولنا الزمني.





التنظيف والطبخ والغسيل ، يجب علينا أداء جميع أنواع الأعمال المنزلية حتى أثناء قيامنا بواجبات مكتبنا.





في وسط كل هذا ، هل يمكننا العمل من المنزل مثلما فعلنا في صالة الألعاب الرياضية ؟ من غير المحتمل أن يعود الكثير منا إلى صالة الألعاب الرياضية قريبًا حتى بعد رفع الإغلاق ، ولكن هذا ليس سببًا لعدم الحفاظ على لياقتك.





توصل خبراء Flipkart إلى نصائح وحيل فريدة للاستفادة من أثاث منزلك للتمارين الرياضية بسهولة. اذا هيا بنا نبدأ!





إليك بعض نصائح ما قبل التمرين:





* اختاري الأقمشة القابلة للتنفس مثل القطن الذي يزيل العرق من جلدك ، ويبقي جسمك باردًا.

* ارتدي ملابس مريحة مع المقاس المناسب ، أي أنها ليست ضيقة للغاية أو فضفاضة للغاية. بالنسبة للأنشطة مثل عمليات شد البطن ، ومتسلقي الجبال المائلين ، والوقوف ذو الساق الواحدة ، تجنب السيقان العريضة أو السراويل الفضفاضة التي يمكن أن تتشابك.

* أخيرًا ، قد لا ترتدي أحذية التدريب المريحة مثل ارتداء الأحذية الخاطئة مجرد تمرين أقل فعالية ولكن يمكن أن يؤدي إلى إصابة سيئة أيضًا.

بمجرد اختيار الزي المريح ، انتقل إلى الخطوة التالية من العمل الفعلي.





استخدم الصوفا الخاصة بك لشد البطن:

يعد تناغم عضلات البطن جزءًا أساسيًا في أي نظام تجريب.

* اجلس على حافة الأريكة مع وضع كلتا يديك بجانب الوركين.

* الحفاظ على العمود الفقري المستقيم ، ثني ركبتيه عند 90 درجة ورفع كعبك عن الأرض.

* استعد عضلات بطنك بإحكام ثم استنشق. لقد أكملت الخطوة الأولى بنجاح.

* الآن ، يتوقف إلى أبعد حد ممكن دون تقويس ظهرك. قم بالزفير واسحب كلا الركبتين حتى ارتفاع الورك ، مع الحفاظ على وضع 90 درجة (تأكد من أن ظهرك لا يزال مستقيمًا).

* اخفض ساقيك بطريقة مضبوطة واضغط على أصابع قدميك مرة أخرى على الأرض ، مع الإمساك بوضع المفصلة مع الجزء العلوي من الجسم.

* كرر ذلك حتى 20 مرة على التوالي ، مع الزفير في كل مرة ترفع فيها ساقيك. لقد انتهيت من تمرين عضلات البطن! 4





استخدم الأريكة لتسلق الجبال المائلة

الآن بعد أن استعدت ، حان الوقت لممارسة تمارين القلب.





* واجه الأريكة وضع يديك على المقعد. قم بمحاذاة راحة اليد مع الكتفين مع إبقاء ذراعيك مستقيمتين وممتدين. قم بتمديد قدميك للخلف ببطء إلى وضع اللوح الخشبي واثني عضلات بطنك بإحكام.





*في حركة سريعة ومضبوطة ، ارسم ركبتيك بالتناوب تجاه صدرك. تأكد من أنك تحافظ على ثبات كتفيك طوال الوقت. افعل ذلك بأسرع ما يمكن ، لمدة دقيقة واحدة.