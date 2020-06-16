بعد فتح صالات الجيم.. تعرف على الاحتياطات اللازمة لعدم الإصابة بكورونا

من أوائل الشركات التي أغلقت أبوابها عندما ضرب جائحة COVID-19 ، والآن ستكون من بين الأماكن الأولى التي أعيد فتحها ،

فكل ماعليك اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند الرجوع الصالات الرياضية الالتزام "ببروتوكولات الإبعاد الجسدي

كيف تحافظ على سلامتك عندما تعود إلى صالة الألعاب الرياضية؟





إذا وجدت نفسك ليس سوى الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية ، فحاول الذهاب في ساعة خارج الوقت حيث من المحتمل أن يكون أقل ازدحامًا - مثل الصباح الباكر ، وفي وقت متأخر من الصباح وبعد ذلك في المساء وارتداء القناع الخاص بك





و ينصح الدكتور كيش أيضًا بتجنب دروس اللياقة البدنية ، حيث من المحتمل أن تكون في مساحة أصغر وحول المزيد من الأشخاص يقول كيش: "إنني لا أشجع الطبقات الذدهاب الي صالات الالعاب الرياضية





عندما تستخدم معدات في صالة الألعاب الرياضية ، كن يقظًا للغاية بشأن تنظيفها قبل استخدامها وبعده. "عندما يتعلق الأمر بمعدات التنظيف ، امسحها قبل وبعد.





عندما نتعرق ونمسح وجهنا ثم نلمس المقبض ، فإننا نفضح ونشبع هذا الجهاز بالجراثيم باستمرار. لذا قم بتنظيف الجهاز قبل وبعد ، حتى إذا كان الشخص الذي استخدمه قبل أن تبدو بخير تمامًا.





تذكر أنه في أي مكان من 25٪ إلى 50٪ من الأشخاص المصابين قد لا تظهر عليهم أعراض ولكن لا يزال بإمكانهم نقل الفيروس ، "يقول الدكتور كيش