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بعد فتح صالات الجيم.. تعرف على الاحتياطات اللازمة لعدم الإصابة بكورونا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:51 م
صدى البلد
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ريهام قدري
كانت صالات الألعاب الرياضية واستوديوهات اللياقة البدنية من أوائل الشركات التي أغلقت أبوابها عندما ضرب جائحة COVID-19 ، والآن ستكون من بين الأماكن الأولى التي أعيد فتحها  ، ولكن كيف تتمتع بذلك  عند الذهاب الي صالة الألعاب الرياضية 

فكل ماعليك اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند الرجوع الصالات الرياضية الالتزام "ببروتوكولات الإبعاد الجسدي 

يجب عليك أن تبقى على مسافة 6 أقدام أثناء ممارسة الرياضة وقد تحتاج حتى إلى ارتداء قناع.، قد يبدو العودة إلى مكان مثل صالة الألعاب الرياضية مليئا بالمخاطر  ولكن في نفس الوقت ، يتوق الكثير من الناس إلى العودة إلى روتين صحي والعمل.

كيف تحافظ على سلامتك عندما تعود إلى صالة الألعاب الرياضية؟

إذا وجدت نفسك ليس  سوى الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية ، فحاول الذهاب في ساعة خارج الوقت حيث من المحتمل أن يكون أقل ازدحامًا - مثل الصباح الباكر ، وفي وقت متأخر من الصباح وبعد ذلك في المساء وارتداء القناع الخاص بك 

و ينصح الدكتور كيش أيضًا بتجنب دروس اللياقة البدنية ، حيث من المحتمل أن تكون في مساحة أصغر وحول المزيد من الأشخاص يقول كيش: "إنني لا أشجع الطبقات الذدهاب الي صالات الالعاب الرياضية  

عندما تستخدم معدات في صالة الألعاب الرياضية ، كن يقظًا للغاية بشأن تنظيفها قبل استخدامها وبعده. "عندما يتعلق الأمر بمعدات التنظيف ، امسحها قبل وبعد. 

عندما نتعرق ونمسح وجهنا ثم نلمس المقبض ، فإننا نفضح ونشبع هذا الجهاز بالجراثيم باستمرار. لذا قم بتنظيف الجهاز قبل وبعد ، حتى إذا كان الشخص الذي استخدمه قبل أن تبدو بخير تمامًا. 

تذكر أنه في أي مكان من 25٪ إلى 50٪ من الأشخاص المصابين قد لا تظهر عليهم أعراض ولكن لا يزال بإمكانهم نقل الفيروس ، "يقول الدكتور كيش


التهوية: من الناحية المثالية ، تمنح الاستوديوهات أولوية لتدفق الهواء عن طريق فتح النوافذ ، باستخدام مروحة أو فتح الأبواب للحفاظ على الهواء يتحرك.

التباعد: لا ينبغي أن يكون الفصل مزدحمًا ، ويجب أن يكون الناس قادرين على الحفاظ على مسافة دون صعوبة.

يجب أن يرتدي المدربون قناعًا: "لأنه في كثير من الأحيان يتحدثون ويطلقون صوتًا عاليًا. وأنت تقوم برش الفيروس حتى عندما تتحدث" ، يقول كيش.

يقول كيش: "كل صالة ألعاب رياضية تخطط للقيام بأشياء مختلفة ، لذا عليك أن تجد تلك التي تأخذ هذا الأمر على محمل الجد ، وهذه هي تلك التي سأرعىها". تحقق من أن صالة الألعاب الرياضية أو استوديو اللياقة البدنية يتبعان بروتوكولات التنظيف والمسافة المناسبة قبل التوجه ، حتى تتمكن من الاستمتاع براحة البال أثناء التمرين
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