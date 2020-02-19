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مرأة

اكتشف تطور مفهوم اللياقة البدنية وفوائدها

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:08 ص
فوائد اللياقة البدنية
فوائد اللياقة البدنية
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أسماء عبد الحفيظ
كشف مدرب كرة اليد حسام إبراهيم، المفهوم الصحيح للياقة البدنية ومدى الفوائد الصحية لممارستها بشكل صحيح دون زيادة.

وقال "مدرب كرة اليد"، إن تطور مفهوم اللياقة البدنية  يتغير ويتطور مع التقدم العلمى حيث تطور أسلوب الحياة في آخر القرن العشرين عن بدايته، فقد كان يتركز على قياس القوة العضلية للشخص أما في العصر الحديث يقاس بمدى كفاءة الجهاز التنفسي من الرئتين والقلب.

وتابع: "وفي أوائل السبعينات مع انتشار رياضة الجرى مسافات طويلة وكثرة الإقبال على ممارستها" .

وأضاف "إبراهيم" أن اللياقة البدنية  تساعد في تحسين أداء الجهاز التنفسي ورفع كفاءته والحفاظ على الوزن المثالى للجسم بالإضافة إلى رفع كفاءة عضلات الجسم بالإضافة إلى الأوتار والأربطة والمفاصل.


وأكد "إبراهيم " أن اللياقة البدنية تساهم في حرق المواد الغذائية وتحولها الى طاقة مفيدة و تساعد بشكل كبير في رفع مقاومة الجسم  للتوتر و التعب العصبي و تزيد الثقة بالنفس فاللياقة البدنية طريقة مفيدة و فعالة فى القضاء على وقت الفراغ و تقلل اللياقة البدنية من آثار الشيخوخة.
مدرب كرة اليد حسام إبراهيم مدرب كرة اليد حسام إبراهيم
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