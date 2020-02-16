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مرأة

رخيصة الثمن.. 3 أطعمة تعالج قرحة الفم خلال ساعات

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:31 م
علاج قرحة الفم
علاج قرحة الفم
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نهى هجرس
تعد قرحة الفم من الأمراض المؤلمة والمزعجة التي يمكن أن تصيب الأشخاص، وتنتج بسبب ضعف الجهاز الهضمى أو ضعف المناعة بشكل كبير، أو مشكلات الأسنان.

وقدم موقع "doctissimo" إليكم أبرز العلاجات الطبيعية للقضاء على قرحة الفم.

المرمرية
تعد المرمرية من أقوى المطهرات الطبيعية، وتساعد على علاج الجراح وتقوية الجهاز الهضمى، وعلاج ألتهاب اللوز وآلالام الأسنان، وذلك عن طريق تناول 3 أكواب فى اليوم.

خل التفاح
يحتوى خل التفاح على العديد من الفيتامينات والمعادن التى تساعد على تقوية الجهاز المناعى، وتطهير الجسم وتنظيم الحموضة، كما يساعد خل التفاح فى علاج حروق الشمس والتهابات الحلق...

صودا الخبز
تعمل صودا الخبز كعلاج فعال لقرحات الفم، والتخلص من رائحة الفم الكريهه، والألتهاب وفطريات الفم، وحل مشكلات الجهاز الهضمى بشكل مذهل.

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التوت الأزرق
يساعدك تناول عصير التوت الأزرق بدون سكر بشكل يومى فى التخلص من باكتيريا الفم ، وتطهيرة وعلاج جفاف الفم والقضاء على قرحة الفم بشكل سريع.

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