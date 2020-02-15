اكتشف ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول القهوة؟





وكشفًا عن ما قدمة موقع "doctissimo" إليكم أهم الفوائد التى يحصل عليها الجسم عند التوقف عن تناول القهوة..





- الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية

يعمل الكافيين على زيادة معدلات القلب بنسبة 6:8 ملم زئبق لكل 250 ملغ من الكافين، مما يعرضك إلى أرتفاع ضغط الدم بشكل كبير





- النوم بشكل أفضل

يساعد التوقف عن تناول القهوة فى التخلص من التأثيرات النفسية التى يمكن أن تنتج عن تناول القهوة بشكل كبير على مدار اليومـ، والنوم بشكل مريح وخفيف.





- مضادات الأكسدة

يساعدك تقليل تناول القهوة على مدار اليوم فى أكتساب الجسم القدر المفيد من مضادات الأكسدة والفيتامينات، والتى تساهم فى تعزيز الصحة وتقوية المناعة.





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- الحديد

يمكنك أن تشعر بالفرق الكبير بعد التوقف عن تناول القهوة بسبب التخلص من الأجهاد الدائم والشعور بالتعب الناتج عن قلة أمتصاص الحديد فى الجسم .