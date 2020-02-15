اكتشف ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول القهوة؟

يعتاد الكثير من الأشخاص على تناول كوب من القهوة فى بداية اليوم ويكتفون بذلك، ولكن البعض الأخر لا يستطيع التوقف عن تناول القهوة طوال اليوم ولا يعلم مالذى يمكن أن يحدث لجسمة.
وكشفًا عن ما قدمة موقع "doctissimo" إليكم أهم الفوائد التى يحصل عليها الجسم عند التوقف عن تناول القهوة..
- الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية
يعمل الكافيين على زيادة معدلات القلب بنسبة 6:8 ملم زئبق لكل 250 ملغ من الكافين، مما يعرضك إلى أرتفاع ضغط الدم بشكل كبير
- النوم بشكل أفضل
يساعد التوقف عن تناول القهوة فى التخلص من التأثيرات النفسية التى يمكن أن تنتج عن تناول القهوة بشكل كبير على مدار اليومـ، والنوم بشكل مريح وخفيف.
- مضادات الأكسدة
يساعدك تقليل تناول القهوة على مدار اليوم فى أكتساب الجسم القدر المفيد من مضادات الأكسدة والفيتامينات، والتى تساهم فى تعزيز الصحة وتقوية المناعة.
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- الحديد
يمكنك أن تشعر بالفرق الكبير بعد التوقف عن تناول القهوة بسبب التخلص من الأجهاد الدائم والشعور بالتعب الناتج عن قلة أمتصاص الحديد فى الجسم .