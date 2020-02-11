احذر.. مخاطر صحية تسببها القهوة الفرنساوي

يعتبر كوب القهوة بـ اللبن " الفرنساوي " من أكثر المشروبات الشعبية عند الكثيرين، فهي تتميز بمذاق رائع يفضله العديد من الأشخاص.
لكن لسوء الحظ كشف موقع " web md " عن أضرار تناول القهوة بـ اللبن وتشمل :
- عند إضافة اللبن ومكعب سكر لكوب القهوة تزيد من سعراتها الحرارية بشكل مضاعف، مما يجعل تناول كوب من القهوة بـ اللبن سبب قوي لزيادة الوزن ويعرضك للإصابة بالسمنة .
- القهوة من المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة التي يحتاجها الجسم، فهي تساعد على تنظيف الجسم والخلايا من السموم، وتخلص جسدك من الخلايا التالفة ، لكن بمجرد إضافة اللبن لكوب القهوة تفقد كل تلك الخواص الفعالة .
- على الرغم انه لن يتوقع شخص بأن كوب واحد من القهوة باللبن قد يتسبب في مشكلة بالهضم، ولكن اتحاد الكافيين الموجود في القهوة مع البروتين الموجود في اللبن يصبح صعب على المعدة هضمه، ويتسبب في مشاكل بالقولون .
- اللبن غني بمادة اللاكتوز التي تزيد من نمو البيكتريا في الفم، وعند إضافة السكر لمشروب القهوة بالحليب، تتفاقم أزمة تسوس الأسنان، لذلك يفضل تجدنب تناول القهوة بـ اللبن