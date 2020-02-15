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منوعات

بشرى سارة لعشاق القهوة.. تناول فنجانين في اليوم يمنحك فوائد مذهلة

السبت 15/فبراير/2020 - 01:41 م
صدى البلد
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نهى حمدي
عندما يتعلق الأمر بالحياة الأطول والأكثر صحة، تسقط علينا النصائح وقوائم بالأكلات والمشروبات التي يجب تجنبها، من السكر والملح وبعض الدهون والمشروبات كالقهوة وغيرها، وقد ثبت أن بعض المشروبات الساخنة تضيف سنوات إضافية إلى حياة المرء وتقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

فقد أشارت دراسة حديثة إلى أن القهوة من أكثر المشروبات الصحية، وأنها واحدة من أصح المشروبات على هذا الكوكب، بحسب ما نشرت صحية "ديلي إكسبريس" البريطانية. 

كما وجدت أبحاث جديدة وجود علاقة بين القهوة وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، وقال باحثون إن شرب ما لا يقل عن فنجانين من القهوة يوميا يمكن أن يزيد متوسط ​​العمر المتوقع بمعدل مذهل لمدة عامين.

وأُجري البحث الذي نُشر في المجلة الأوروبية لعلم الأوبئة، عن طريق تحليل الدراسات السابقة عن الفوائد الصحية لشرب القهوة، وجد الباحثون أن شرب القهوة له علاقة عكسية بجميع الوفيات بغض النظر عن العمر والوزن واستهلاك الكحول وحالة التدخين ومحتوى الكافيين من القهوة.

كما درس العلماء آثار القهوة على جوانب مختلفة من الصحة، وأظهر البحث أن القهوة لا تساعد فقط على إبقائك مستيقظًا، بل يمكن أن تجعل الشخص أكثر ذكاءً، حيث يعمل الكافيين في الدماغ عن طريق منع آثار ناقل عصبي مثبط يسمى الأدينوساين، ويزيد الكافيين فعليًا من إطلاق النورونات العصبية في الدماغ وإطلاق نواقل عصبية أخرى مثل الدوبامين والنورايبينيفرين، مما يؤدي إلى تحسين وظائف المزاج والدماغ.
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