فستان أحمر بدون أكمام.. مايا دياب تحتفل بـ الفلانتين فى إطلالة جريئة.. شاهد





وأطلت بها مايا دياب ، بفستان أنيق ومميز باللون الأحمر القصير، وبدون أكمام ليبرز عن رشاقتها، ووضعت حزام على الخصر باللون الأسود والفضى ليبرز عن جمالها.





و أعتمدت مايا دياب ، فى الماكياج على اللون البنى الفاتح كأيشادو للعيون مع الماسكارا الكثيفة لتبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الهادئ.





وتركت شعرها الذهبى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة مميزة تتناسب مع إطلالتها.





وأختارت مجموعة من الأكسسوارات الفضية عبارة عن سلسلة طويلة باللون الفضى على شكل قلب لأكمال إطلالتها.