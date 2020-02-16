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مرأة

لن تتوقع.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الزعفران؟.. أبرزها علاج الاكتئاب

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:25 م
فوائد الزعفران
فوائد الزعفران
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نهى هجرس
يعد الزعفران من النباتات القيمة، والتي ينتج عن تجفيفها الحصول على توابل الزعفران المميزة ،ويتميز الزعفران برائحة الذكية خاصة عند إضافة للطعام. 

وكشفًا عن ما قدمة موقع "health line" إليكم أهم فوائد الزعفران :-

محاربة الإكتئاب:-
يساعد الزعفران على تهدئة الأعصاب وتسكينها ، كما يساعد على تقليل الشعور بالقلق مما يؤدي إلى الشعور بالراحة والسعادة والتخلص من الأكتئاب.

تحسين صحة الجهاز الهضمي:-
يساعد تناول الزعفران على علاج الانتفاخ وطرد السموم من الجسم ومحاربة التهابات المعدة بشكل كبير.

فوائد الزعفران لآلام المعدة:-
يساعد شرب كوب من الزعفران المغلى على تخفيف آلام تقلصات الرحم، والمعدة وأيضًا آلام الدورة الشهرية.

تحسين صحة الجهاز التنفسي:-
يساهم تناول الزعفران بشكل مستمر على محاربة نزلات البرد، والربو والسعال، والتخلص منها فى أغلب الأوقات دون عناء.

محاربة فقر الدم:-
يحتوى الزعفران على العديد من المغذيات، كما انه غني بالحديد الذي يساعد على تكوين كرات الدم الحمراء ،مما يؤدي إلى علاج الأنيميا.

تحسين صحة الجهاز العصبي:-
يساعد الزعفران على تجديد الخلايا العصبية، وهدوء الأعصاب بشكل صحى مما يساعد على تقوية الجهاز العصبي

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المحافظة على صحة القلب :-
الزعفران غني بالبوتاسيوم الذي يساعد على تخفيض ارتفاع ضغط الدم ،مما يساعد على الحفاظ على صحة الشرايين والقلب .

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