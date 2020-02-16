مش هتصدق.. أسباب صادمة وراء حدوث الشخير في الليل

يعد الشخير أحد الأشياء المزعجة التى يعانى منها العديد من الأشخاص، والتى لا تؤثر على شخص بمفردة بل على كل من حولة، والذى يحدث نتيجة العديد من الأسباب.
ووفقًا لما قدمة موقع "medical news today" إليكم أهم الأسباب التى تؤدى إلى الإصابة بالشخير وهى...
- يحدث الشخير بشكل كبير نتيجة رخوة الأنسجة وأسترخاء اللسان الذى يؤدى إلى أنسداد مجرى الهواء جزئيًا، والذى يمكن ان ينتج بسبب السمنة، والتدخين، أو أحتقان الأنف المتكرر.
- يؤدى التوقف عن التنفس فى الليل، أو بطئ التنفس إلى حدوث نوعًا ما من الشخير، كما ينتج التوقف عن التنفس أثناء النوم بسبب الأرق، والصداع، وصعوبة التركيز.
- يمكن أن يسبب نمط النوم، أو النوم على الظهر بشكل خاص الشخير لفترة طويلة، والذى يقل كلما تغيرت وضعية النوم، وهذا النوع يمكن معالجتة بسهولة.
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- يؤدى الوزن الزائد إلى ضعف لون العضلات وزيادة الأنسجة حول العنق والحلق مما يسبب الشخير بصوت عالى أثناء الليل.