احترس دهون اللسان السبب الأساسي في الشخير والاختناق أثناء النوم

نوه الدكتور مصعب إبراهيم أخصائى أنف وأذن وحنجرة إلى ما ورد فى دراسة حديثة أن الأسباب الرئيسية للشخير أو الاختناق أو توقف النفس بشكل دوري خلال الليل،هو دهون اللسان وهو ما يؤثر على جودة النوم.



و قال الدكتور مصعب إن الباحثين المشرفين على الدراسة، أفادو أن نتائج الدراسة فسرت السبب في أن فقدان الوزن يقلل من خطر توقف التنفس أثناء النوم (OSA)، وذلك عن طريق خفض الدهون من اللسان التي يحدث عندما نقلل من أوزاننا، وذلك سبب رئيسى لم يلتفت له الأطباء سابقا.



كشفت الدراسة عن مخاطر دهون اللسان، والتي يمكن بالتخلص منها أن تحسن من التنفس أثناء النوم، وقد يؤدي ذلك إلى فحص الأشخاص لمعرفة الحالة الصحية الخطيرة عن طريق قياس ألسنتهم.



ويحدث توقف التنفس أثناء النوم عندما تصبح الممرات الهوائية مغلقة، مما يؤدي إلى الشخير، ويتسبب الشخير في إفساد حياة أربعة في المائة من الرجال والنساء في منتصف العمر.



وعلى المدى الطويل ، يرتبط توقف التنفس أثناء النوم بعدد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري من النوع 2 والسكتة الدماغية والاكتئاب.



وأظهرت الاختبارات أن درجات توقف التنفس أثناء النوم تحسنت بنسبة 31٪ بشكل عام عندما فقد الأشخاص المشاركين في الدراسة من الدهون الموجودة في ألسنتهم، ووجدوا أن انخفاض حجم الدهون في اللسان كان عاملا رئيسيا في التخلص من مشكلة الشخير.