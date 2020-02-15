بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد أجمل إطلالات دينا الشربينى برفقة عمرو دياب

تتصدر الفنانة دينا الشربيي، تريند جوجل بعد ظهورها أمس برفقة الهضبة عمرو دياب أحتفالًا بعيد الحب، ونشر الصورة على مواقع السوشيال ميديا معلق عليها عمرو دياب "زى ما أنتى".
وكما تحرص الفنانة دينا الشربيي، على مشاركة متابعيها بجميع صورها مع الفنان عمرو دياب والتى تظهر بها بإطلالات طبيعية وبسيطة تبرز عن جمالها.
وتتميز دينا الشربينى، ببشرتها البرونزية التى تتناسب مع جميع إطلالتها، وحرصها على الظهور بجمالها الطبيعى دون التكلف بوضع الكثير من الماكياج.
كما تتألق الفنانة دينا الشربيى بشعرها الكيرلى فى أغلب الأوقات الذى يتناسب مع أستايل ملابسها.
وإليكم أبرز الصور التى تظهر جمالها برفقة عمرو دياب...