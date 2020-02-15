AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد أجمل إطلالات دينا الشربينى برفقة عمرو دياب

السبت 15/فبراير/2020 - 10:32 م
دينا الشربيني وعمرو
دينا الشربيني وعمرو دياب
Advertisements
نهى هجرس
تتصدر الفنانة دينا الشربيي، تريند جوجل بعد ظهورها أمس برفقة الهضبة عمرو دياب أحتفالًا بعيد الحب، ونشر الصورة على مواقع السوشيال ميديا معلق عليها عمرو دياب "زى ما أنتى".

وكما تحرص الفنانة دينا الشربيي، على مشاركة متابعيها بجميع صورها مع الفنان عمرو دياب والتى تظهر بها بإطلالات طبيعية وبسيطة تبرز عن جمالها.

وتتميز دينا الشربينى، ببشرتها البرونزية التى تتناسب مع جميع إطلالتها، وحرصها على الظهور بجمالها الطبيعى دون التكلف بوضع الكثير من الماكياج.

كما تتألق الفنانة دينا الشربيى بشعرها الكيرلى فى أغلب الأوقات الذى يتناسب مع أستايل ملابسها.

وإليكم أبرز الصور التى تظهر جمالها برفقة عمرو دياب...
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد أجمل إطلالات دينا الشربينى برفقة عمرو دياب
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد أجمل إطلالات دينا الشربينى برفقة عمرو دياب
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد أجمل إطلالات دينا الشربينى برفقة عمرو دياب
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد أجمل إطلالات دينا الشربينى برفقة عمرو دياب
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد أجمل إطلالات دينا الشربينى برفقة عمرو دياب
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد أجمل إطلالات دينا الشربينى برفقة عمرو دياب
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد أجمل إطلالات دينا الشربينى برفقة عمرو دياب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ القطيفة الفيروزى.. دينا الشربينى تتألق بفستان قصير يشعل إنستجرام

الشرنوبي وخطيبته | لحظات رومانسية تجمعهما بعمرو دياب ودينا الشربيني

بعد احتفالها بعيد الحب مع عمرو دياب.. دينا الشربيني مطلوبة على جوجل

بعد تصدرها تريند جوجل.. أجرأ إطلالات دينا الشربينى.. شاهد

ترشيحاتنا

بـ 3 أمتار تول وذيل فرنساوي.. منة عرفة بـ فستان الزفاف.. شاهد

نيرمين الفقي تؤدي مناسك العمرة.. تعرف على أبرز تعليقات الجمهور

أول تعليق من كلوب بعد فوز ليفربول على نورويتش سيتي في الدوري

ضحية الفلانتين.. قرار عاجل من النيابة بخصوص قاتل ابنته في شبرا الخيمة

أنباء عن انفجار في قاعدة جوية إيرانية

أحد افراد الأسرة الحاكمة بالدوحة: لدينا حثالات على هيئة بشر سُلطوا على جيراننا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يسدل الستار على فعاليات دورته الرابعة.. صور

تخفيض كبير في أسعار شيفرولية chevrolet اليوم في مصر.. صور

إم جي تطرح mg rx8 الأسطورة لتنافس باجيرو وتويوتا فورتشنر.. سعر ومواصفات