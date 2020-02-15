بعد صورتها مع عمرو دياب.. شاهد أجمل إطلالات دينا الشربيني

تصدرت الفنانة دينا الشربينى ، محرك البحث "جوجل"؛ بعد ساعات قليلة من ظهورها مع الهضبة عمرو دياب فى عيد الحب.
ونشر عمرو دياب، صورة جديدة تجمعه بـ دينا الشربينى ، احتفالًا بعيد الحب عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وظهر الثنائى داخل أحد المطاعم وعلق الهضبة على الصورة "happy valentine's day" #زى_ما_أنتى .
يذكر أن دينا الشربيني تتميز بإطلالتها المميزة والبسيطة، كما تعرف دينا الشربيني بلون بشرتها البرونزي وحبها لترك شعرها كيرلي أغلب الوقت.
كما تعد دينا الشربيني من الفنانات اللاتي لا يحببن وضع المكياج ومساحيق التجميل بكثافة.
وتفضل دينا الشربيني التنوع في اختيار إطلالتها فيما بين الكاجوال والسواريه فيما يتناسب مع الحدث المقام.
ننشر إليكم أجمل إطلالات الفنانة دينا الشربيني من هنا ..