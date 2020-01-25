بسبب الشخير.. أم تكتشف إصابة طفلها بالسرطان

اكتشفت أم إصابة طفلها، الذي يبلغ ثمانية أعوام، بمرض السرطان بعد أن انتبهت إلى أنه بدأ في الشخير أثناء نومه على غير عادته، وعندما اصطحبته لاستشارة الطبيب اتضح لها أنه يعاني من سرطان الحلق.





وأوضح تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية أنه عندما بدأ الطفل "تشارلي ميلر"، من مدينة "ليفربول"، في الشخير، قامت والدته "جولي" بفحص حلقه، ولاحظت وجود ورم، واعتقدت في البداية أنه يعاني من تورم اللوزتين، لكن الصبي أصبح في أعقاب ذلك غير قادر على تناول الطعام أو الشراب، لذا اصطحبته والدته إلى مستشفى للأطفال.





وبعد قيام أحد الأطباء المختصين بفحصه، قرر إخضاعه للتصوير بالرنين المغناطيسي، وقام جراحون عقب ذلك بإزالة جزء من الورم الموجود في حلقه لفحصه، وتبين من خلال الفحوصات والتحاليل الطبية أنه مصاب بمرض السرطان.





وأشار التقرير إلى أن الطفل يصارع حاليًا المرض في المستشفى، حيث يخضع للعلاج الكيماوي، ووالدته متواجدة بجواره طوال الوقت.





الجدير بالذكر أنه تم إطلاق حملة لجمع التبرعات بهدف مساعدة الطفل وعائلته على تخطي هذه المحنة، خاصة وأن الأم تتولى بمفردها رعاية أطفالها الثلاثة، وتم بالفعل جمع مبلغ يُقدر بـ4 آلاف جنيه إسترليني خلال وقت قصير لصالح العائلة.