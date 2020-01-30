عشب مهمل يخلصك من الشخير بسرعة غير متوقعة

الشخير هو مشكلة شائعة جدا ويعد أكثر شيوعًا عند الرجال والأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن. قد لا يشكل الشخير مصدر قلق كبير ، إلا إذا كان يعطل نوم شريك حياتك. لكن الشخير الصاخب المزمن يمثل مشكلة صحية محتملة يجب معالجتها في الوقت المناسب.





يمكن علاج الشخير والتحقق منه باستخدام بعض العلاجات المنزلية البسيطة يقدمها موقعه بولد سكاى الهندى





1. النعناع..





يحتوي النعناع على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل تورم الأغشية في بطانة الحلق والأنف. النعناع يعزز التنفس السلس والسلس. أضف قطرتين من زيت النعناع إلى كوب من الماء. غرغرة هذا الخليط قبل الذهاب إلى السرير. يمكنك فرك زيت النعناع في الأجزاء السفلية من كل جانب من أنفك قبل النوم





. 2. زيت الزيتون





يعتبر زيت الزيتون عاملًا قويًا مضادًا للالتهابات ، يعمل على تخفيف الأنسجة طوال الممرات التنفسية عن طريق تقليل التورم لتوفير ممر واضح للهواء





3. استنشاق البخار



