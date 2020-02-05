AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

انسى الشخير للأبد وبدون أدوية بـ 7 حيل خارقة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 01:46 ص
أقضي على مشكلة الشخيؤ
أقضي على مشكلة الشخيؤ نهائيا
Advertisements
لمياء الياسين
بدون جراحة هناك حيل سريعة وعلاجات طبيعية من مطبخك يمكنها أن تخلصك من الشخير فى ثوانٍ معدودة إليك أبرز تلك الحيل يقدّمها موقع بولد سكاى الهندى. 


1-تعد من أفضل علاجات للشخير ضعى القليل من الماء المغلى والملح فى فتحات كلا الأنفين في وقت النوم لبضعة أسابيع.. ستلاحظين الفرق

2. ابتعدى عن النوم على ظهرك لأن الاستلقاء على ظهرك يؤدي إلى الشخير.

3. دلكى جبهتك بالزعتر فهو مهدئ عميق يضمن النوم الجيد 

4. ضعى  زيت النعناع فى قليل من الماء فهو يساعد على منحك التنفس الجيد 

5. ضعى القليل من الحبهان المطحون إلى كوب من الماء الدافئ ثم تناوليه يوميًا قبل النوم بثلاثين دقيقة فهو يحارب احتقان الأنف والحلق ويفتح الممرات الأنفية-

6- تناولى كوبا من مغلى الكركم مع اللبن الدافئ، قبل النوم فهو يساعد على التنفس بصورة طبيعية وفتح الأنف.

7- تناولى مشروباً من تفاحتين وجزرتين وربع ليمونة وقطعة من الزنجبيل، ويتم تناول مزيج هذا العصير قبل موعد النوم بنحو ربع ساعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تناوليه قبل الوجبات بـ 30 دقيقة .. مشروب خارق لنسف الكرش

في أقل من ثوانٍ.. 5 حيل مجربة للتخلص من احتقان الجيوب الأنفية

أغربها تفضيل النوم على جانب واحد.. أعراض تنذرك بالإصابة بالحاجز الأنفي

وأنت تنعمين بالأحلام.. بـ3 حيل مجربة تخلصي من كابوس الكرش

بـ 2 جنيه فقط تخلصي منها.. هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية

فى ثوان معدودة .. علاجات سريعة تخلصك من السعال

ترشيحاتنا

السبب الحقيقي لاستبعاد فرجاني ساسي من مباراة حرس الحدود.. فيديو

رئيس هيئة قناة السويس يكشف حقيقة وجود سيدة مصابة بفيروس كورونا.. فيديو

أحمد موسى يقاطع ضيفه ويعلن عن خبر عاجل.. فيديو

شاهد.. «العربية» تنشر فيديو وصورًا حصرية من داخل مدينة ووهان الصينية

لأول مرة.. الأهلي ينافس ليفربول على رقم قياسي جديد

التفاصيل الكاملة لملحمة عودة 32 مصريا بعد احتجازهم في اليمن .. والسيسي: تحيا مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتش كفتة في الفرن وبطاطس كروكيت وبودينج الشكولاتة بالبسكويت

في يومه العالمي.. ما لا تعرفه عن سرطان الثدي عند الرجال

شاهد.. "زغروطة" شاكيرا خلال حفل سوبر بول تثير السخرية على مواقع التواصل