انسى الشخير للأبد وبدون أدوية بـ 7 حيل خارقة

بدون جراحة هناك حيل سريعة وعلاجات طبيعية من مطبخك يمكنها أن تخلصك من الشخير فى ثوانٍ معدودة إليك أبرز تلك الحيل يقدّمها موقع بولد سكاى الهندى.







1-تعد من أفضل علاجات للشخير ضعى القليل من الماء المغلى والملح فى فتحات كلا الأنفين في وقت النوم لبضعة أسابيع.. ستلاحظين الفرق





2. ابتعدى عن النوم على ظهرك لأن الاستلقاء على ظهرك يؤدي إلى الشخير.





3. دلكى جبهتك بالزعتر فهو مهدئ عميق يضمن النوم الجيد





4. ضعى زيت النعناع فى قليل من الماء فهو يساعد على منحك التنفس الجيد





5. ضعى القليل من الحبهان المطحون إلى كوب من الماء الدافئ ثم تناوليه يوميًا قبل النوم بثلاثين دقيقة فهو يحارب احتقان الأنف والحلق ويفتح الممرات الأنفية -





6- تناولى كوبا من مغلى الكركم مع اللبن الدافئ، قبل النوم فهو يساعد على التنفس بصورة طبيعية وفتح الأنف.

تناولى كوبا من مغلى الكركم مع اللبن الدافئ، قبل النوم فهو يساعد على التنفس بصورة طبيعية وفتح الأنف.