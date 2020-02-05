30 دقيقة تخلصك من فراغات الشعر للأبد

يُعاني العديد من الناس من وجود فراغات في الشعر في مُقدمة الرأس ليظهرن فى بداية صلع مما يؤثر سلبًا على إطلالاتهن الجمالية إليك 3 وصفات سريعة يقدمها موقع برايت سايد ولن تكلفك الوصفة أموالا باهظة.





وصفة الثوم وزيت الارجان







القليل من زيت الثوم.

نصف كوب من زيت اللوز الحلو.

5 قطرات زيت الأرجان.





طريقة تطبيق القناع:

امزجى المكونات الثلاثة لتتجانس تماما ثم ابدأى فى تطبيقها على فروة الرأس بعد تقسيمها مع التدليك اللطيف بحركات دائرية.





وترك القناع على شعرك لمدة 30 دقيقة ثم غسل الشعر ويمكنك تطبيق الوصفة 3 مرات أسبوعيا وستدهشين بالنتيجة.





وصفة زيت الخروع وزيت جوز الهند





زيت خروع. زيت جوز هند. زيت زيتون. زيت شجرة الشاى.

الطريقة: -تخلط المكونات كلها معا فى وعاء واحد. -ضعي المكونات على منطقة الفراغات مرة يوميا لمدة أسبوع كامل، وستندهشين بالنتيجة.





وصفة خل التفاح وزيت الجرجير





1-2 ملاعق كبيرة من خل التفاح كوب من الماء ملعقة من زيت الجرجير كبسولة اوميجا 3 بلس