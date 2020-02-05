AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بتكلفة لا تتعدى الـ5 جنيهات.. علاج الزائدة الجلدية بدون جراحة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:00 ص
الزوائد الجلدية
الزوائد الجلدية
Advertisements
لمياء الياسين

تعد الزوائد الجلدية التي تظهر في الجسم، ليس لها أي خطورة طالما لم تطرأ عليها أى تغيرات فوفقا  لموقع هيلث توجد الزائدة الجلدية أكثر فى أماكن احتكاك الملابس بالجلد وتحت الإبط أو بالجفون.إليك علاجات سريعه لعلاج الزائدة لن تكلفك الحيله أكثر من 5 جنيهات لعلاج  الزوائد الجلدية يقدمها موقع بولد سكاى الهندى


-يمكنك  مزج كمية متساوية من ملح البحر وعصير البصل وطبقيه على منطقة الزائدة الجلدية  وتكرار ذلك لمدة 10-12 ليلة.

-أخلطى خل التفاح والليمون وضعى الخليط على منطقة توجد البثور وتركه حوالى 10 دقائق

-أفركى وجهك بملح خشن بعد تعرضه لبخار لمدة 30 دقيقة فهو يفتح المسام وينظفها من الرواسب بداخلها

- ضعى خليط من الجنزبيل والكركم لمدة  نصف ساعة وازالته بواسطة الماء الفاتر  فأن استخدام الخليط يساعد فى التخلص ايضا من البكتريا الموجودة فى الجسم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ 5 جنيهات فقط.. تخلصي من كافة مشاكل البشرة

أحدها بـ قشرة فاكهة.. 5 طرق للتخلص من الزوائد الجلدية والبثور

للسيدات فقط.. طريقة علاج الالتهابات بعد إزالة الشعر في 5 دقائق

بدون جراحة.. علامات وأسباب ظهور الزوائد الجلدية.. و5 علاجات طبيعية للتخلص منها

فيديوجراف| كيف تقضي على الزوائد الجلدية بدون جراحة

مش هتصدقي النتيجة.. 3 وصفات سحرية من معجون الأسنان لإزالة البثور

ترشيحاتنا

شاهد.. "زغروطة" شاكيرا خلال حفل سوبر بول تثير السخرية على مواقع التواصل

سر اسم "بولا" للراحلة نادية لطفي .. وما علاقتها بفاتن حمامة

المرشح لمنصب نقيب المحامين يعرب عن ندمه على الهواء.. فيديو

في عيد ميلادها.. عمر واسم زينة الحقيقي

ممثلة شهيرة تكشف عن إصابتها بسرطان من الدرجة الرابعة.. تفاصيل مؤلمة

تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجأة جديدة لـ جماهير الأهلي.. تفاصيل سارة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتش كفتة في الفرن وبطاطس كروكيت وبودينج الشكولاتة بالبسكويت

في يومه العالمي.. ما لا تعرفه عن سرطان الثدي عند الرجال

شاهد.. "زغروطة" شاكيرا خلال حفل سوبر بول تثير السخرية على مواقع التواصل