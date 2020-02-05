بتكلفة لا تتعدى الـ5 جنيهات.. علاج الزائدة الجلدية بدون جراحة

تعد الزوائد الجلدية التي تظهر في الجسم، ليس لها أي خطورة طالما لم تطرأ عليها أى تغيرات فوفقا لموقع هيلث توجد الزائدة الجلدية أكثر فى أماكن احتكاك الملابس بالجلد وتحت الإبط أو بالجفون.إليك علاجات سريعه لعلاج الزائدة لن تكلفك الحيله أكثر من 5 جنيهات لعلاج الزوائد الجلدية يقدمها موقع بولد سكاى الهندى
-يمكنك مزج كمية متساوية من ملح البحر وعصير البصل وطبقيه على منطقة الزائدة الجلدية وتكرار ذلك لمدة 10-12 ليلة.
-أخلطى خل التفاح والليمون وضعى الخليط على منطقة توجد البثور وتركه حوالى 10 دقائق
-أفركى وجهك بملح خشن بعد تعرضه لبخار لمدة 30 دقيقة فهو يفتح المسام وينظفها من الرواسب بداخلها
- ضعى خليط من الجنزبيل والكركم لمدة نصف ساعة وازالته بواسطة الماء الفاتر فأن استخدام الخليط يساعد فى التخلص ايضا من البكتريا الموجودة فى الجسم.