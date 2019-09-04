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مرأة

بدون جراحة وفي دقيقتين .. وصفة خارقة لعلاج الزائدة الجلدية

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 05:10 ص
علاج الزائدة الجلدية
علاج الزائدة الجلدية
لمياء الياسين
الزائدة الجلدية التى تظهر فى أماكن احتكاك الملابس بالجلد مثل منطقة تحت الأبط والرقبة وأعلى الصدر يمكن التخلص منها بعلاجات طبيعية من أرفف مطبخك وبدون جراجة وبتكلفة بسيطة لن تتعدى جنيهين حتى تتخلصى من أعراضها المزعجة 

ووفقا لموقع برايت سايد يعد من الأسباب الصادمة للزائدة الجلدية احتكاك الملابس بمناطق الثنايا مثل الجلد وتحت الإبط أو احتكاك الجلد بالملابس كما يحدث بمنطقة الرقبة، وكذلك منطقة أعلى الصدر و خاصة تحت الثدى عند النساء كما تظهر بالجفون .

علاج الزائدة الجلدية بوصفة الملح وعصير البصل وتعد الوصفة غنيه بمركبات الكبريت التى تمتلك خصائص مضادة للجراثيم 

المكونات لوصفة الملح وعصير البصل 
1 بصلة متوسطة الحجم
1 ملعقة كبيرة ملح البحر
1 ضمادة

طريقة تطبيق الوصفة :
فى وعاء أبشرى البصل وأضيفى له ملح البحر وطبقيه على منطقة الزائدة الجلدية مع تغطية المنطقة بضمادة وتركها حتى الصباح وكررى العلاج لمدة 10-12 ليلة متتالية وستستطعين علاج الزائدة الجلدية وبدون جراحة.

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