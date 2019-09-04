بدون جراحة وفي دقيقتين .. وصفة خارقة لعلاج الزائدة الجلدية

الزائدة الجلدية التى تظهر فى أماكن احتكاك الملابس بالجلد مثل منطقة تحت الأبط والرقبة وأعلى الصدر يمكن التخلص منها بعلاجات طبيعية من أرفف مطبخك وبدون جراجة وبتكلفة بسيطة لن تتعدى جنيهين حتى تتخلصى من أعراضها المزعجة





ووفقا لموقع برايت سايد يعد من الأسباب الصادمة للزائدة الجلدية احتكاك الملابس بمناطق الثنايا مثل الجلد وتحت الإبط أو احتكاك الجلد بالملابس كما يحدث بمنطقة الرقبة، وكذلك منطقة أعلى الصدر و خاصة تحت الثدى عند النساء كما تظهر بالجفون .





علاج الزائدة الجلدية بوصفة الملح وعصير البصل وتعد الوصفة غنيه بمركبات الكبريت التى تمتلك خصائص مضادة للجراثيم





المكونات لوصفة الملح وعصير البصل

1 بصلة متوسطة الحجم

1 ملعقة كبيرة ملح البحر

1 ضمادة





طريقة تطبيق الوصفة :