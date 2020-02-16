النصائح والآثار الجانبية.. كل ما تود معرفته عن تكميم المعدة

قال الدكتور محمد ضياء سرحان، أستاذ جراحة السمنة بالقصر العيني، إن تكميم المعدة أحد أبرز عمليات جراحات السمنة.





وأوضح "سرحان" ، ان عملية تكميم المعدة تهدف إلى تقليل سعة الطعام داخل المعدة، لافتا إلى أن تقليل تلك الكمية يوصل إحساس أسرع بالشبع.





وأضاف أن عملية تكميم المعدة تعمل بشكل كبير علي تسهيل عملية الهضم ورفع معدل الحرق بشكل عام، بالإضافة لإحساس أسرع بالشبع، نظرا لتقليص حجم المعدة وقدرتها الاستعابية.









وتابع أن عملية تكميم المعدة تهدف إلى تسريع مرور الطعام للأمعاء، لافتا إلي أن عملية تكميم المعدة، تساهم في حفاظ المريض علي وزنه لأطول فترة ممكنة.









وأشار أستاذ جراحة السمنة ، إلي أن جراحات السمنة تطورت بشكل كبير، مؤكدا أنه أول من أجرى جراحة السمنة بالتخدير الموضعي بل هو الوحيد الذي يجري عمليات السمنة بالتخدير الموضعي في مصر.





وكشف "سرحان" عن أنواع عملية تكميم المعدة:





- تكميم المعدة بالبكيني.

- كبسولة المعدة الذكية.

- الكبسولة المبرمجة إلى جانب عملية تحويل مسار المعدة.





وأردف زميل كلية الجراحين الملكية بلندن، أنه مهتم بشكل كبير بالأبحاث الكبري التي تقوم علي عملية التكميم المعدل، وتم إجراء أبحاث مكثفة لمدة عام كامل علي مجموعة من مرضي السمنة الذين خضعوا لتلك العملية.





لافتا، إلي أن تلك الدراسات المكثفة أثمرت بـ نتائج إيجابية فعالة علي المدي البعيد في عملية السمنة الجراحية " تكميم المعدة المعدل" ومرضي السمنة الذين خضعو لتلك العملية الجراحية.









وأكد على انخفاض نسبة الوزن الزائد والسمنة للمريض لحوالي 90%، علي خلاف عملية تكميم المعدة الجراحية العادية التي لا تتعدي الـ 73%.





وأوضح الدكتور "ضياء سرحان"، زميل كلية الجراحين الملكية بلندن، أن الحلقة المستخدمة في عملية التكميم المعدل، لوحظ خلال الأبحاث، أنها تتحرك في بعض العمليات لأعلي المعدة أو أسفلها، و أن ذلك قد يسبب انسداد داخل المعدة، والذي تظهر نتائجه الفورية على المريض من خلال الإعياء والقئ.









وأضاف "محمد سرحان"، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة، أن تلك الحلقة قد تتسبب في حدوث قرحة في المعدة، ويحدث ذلك بسبب اختراقها جدار المعدة بسبب الضغط، ما يعيق إخراجها مره أخري إلا باستخدام المنظار الطبي.









كما أن هناك مراكز لـ جراحة السمنة المتخصصة في " تكميم المعدة المعدل". ونوه إلي أن المريض في عملية التكميم المعدل مسئول تماما عن أي مضاعفات قد تحدث له،





وتابع أن مريض السمنة ينبغي دائما عليه البحث عن أفضل السبل العلاجية والعمليات الجراحية المتطورة الخاصة بـ "السمنة"، و أن ذلك يستهدف ضمان الحصول علي أفضل النتائج، للوصول لأكبر معدلات الأمان الخاصة بـ "جراحات السمنة".









في صدد ذلك نصح أستاذ جراحة السمنة ، بضرورة تحري المريض جيدا عن الطبيب المعالج الخاص به قبل إجراء أي عملية جراحية.









وأشار إلى أن تحري المريض عن الطبيب المعالج جيدا يستهدف ضمان الحصول علي أعلى خدمة مقدمة ترقى للمستوي العالمي.