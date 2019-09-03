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بطلة تنس الطاولة تكشف سبب تفوق بعض الدول في الألعاب الرياضية .. فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 08:35 م
يسرا أشرف، لاعبة
يسرا أشرف، لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة
عمرو ممدوح
قالت يسرا أشرف، لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة، إن منتخب تنس الطاولة حصل على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأفريقية، مشيرة إلى أنها حصلت على الميدالية البرونزية.

وأضافت يسرا أشرف، في حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن هناك دول تحصل على بطولات في ألعاب معينة بشكل دائم، وذلك لأنهم يدربون الأطفال على هذه اللعبة منذ عمر 4 سنوات.

من جانبه أكد عبد الرحمن عرابي، لاعب منتخب مصر للملاكمة، أن المنتخب حقق 4 ميداليات ذهبية وبرونزية، في دورة الألعاب الافريقية، مشيرا إلى أن الدولة بدأت تهتم بهم كلاعبين.

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