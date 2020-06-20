في البيت وبدون جيم.. تمارين رياضية للحصول على جسم مشدود ومتناسق

اذا كنت تحاولي الحصول علي جسم مشدود ومتناسق، ستحتاج إلى فقدان الدهون من الجسم بأكمله.. يمكن تحقيق ذلك من خلال التغذية السليمة و التمارين الرياضية والراحة الكافية.





ومع ذلك ، هناك العديد من التمارين التي يمكن إجراؤها كجزء من تمرينك اليومي الذي يستهدف الذراعين تحديدًا، من خلال مدرب اللياقة البدنية أوتساف أغاروال ، فيتتر.





1. حافظ على الشريط تحت قدميك.

2. أمسك نهايات الشريط وارفعه بحيث تكون راحة اليد متوجهة للأمام وذراعيك بجانبك.

نصيحة احترافية: لا تتأرجح ذراعك أثناء القيام بالتمرين وحاول إبقاء جسمك منتصبًا للحركة بأكملها.





خطوات:





1. أمسك الدمبل في وضع محايد ، بحيث تكون راحة اليد في مواجهة جسمك ثم ارفع الدمبل فوق وضع موازٍ تمامًا.

2. بعد ذلك ، عد إلى وضع البداية وفي هذه الحركة بأكملها ، يجب أن تكون الأكواع مبطنة بالكتفين.





نصيحة احترافية: لا تتأرجح بين ذراعيك أثناء القيام بهذا التمرين. حافظ على ثبات المرفقين ، وأكمل التمرين بأقل حركة في الجسم.





تمارين الدفع