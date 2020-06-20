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مرأة

في البيت وبدون جيم.. تمارين رياضية للحصول على جسم مشدود ومتناسق

السبت 20/يونيو/2020 - 05:28 م
صدى البلد
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ريهام قدري
اذا كنت تحاولي الحصول علي جسم مشدود ومتناسق، ستحتاج إلى فقدان الدهون من الجسم بأكمله.. يمكن تحقيق ذلك من خلال التغذية السليمة والتمارين الرياضية والراحة الكافية.

ومع ذلك ، هناك العديد من التمارين التي يمكن إجراؤها كجزء من تمرينك اليومي الذي يستهدف الذراعين تحديدًا، من خلال مدرب اللياقة البدنية أوتساف أغاروال ، فيتتر.

1. حافظ على الشريط تحت قدميك.
2. أمسك نهايات الشريط وارفعه بحيث تكون راحة اليد متوجهة للأمام وذراعيك بجانبك.
نصيحة احترافية: لا تتأرجح ذراعك أثناء القيام بالتمرين وحاول إبقاء جسمك منتصبًا للحركة بأكملها.

خطوات:

1. أمسك الدمبل في وضع محايد ، بحيث تكون راحة اليد في مواجهة جسمك ثم ارفع الدمبل فوق وضع موازٍ تمامًا.
2. بعد ذلك ، عد إلى وضع البداية وفي هذه الحركة بأكملها ، يجب أن تكون الأكواع مبطنة بالكتفين.

نصيحة احترافية: لا تتأرجح بين ذراعيك أثناء القيام بهذا التمرين. حافظ على ثبات المرفقين ، وأكمل التمرين بأقل حركة في الجسم.

تمارين الدفع 
تستهدف تمارين الضغط بشكل عام صدرك وكتفك على النحو الأمثل ، لكن هذا الاختلاف المحدد يستهدف ثلاثية الرؤوس إلى حد ما.
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