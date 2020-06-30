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أخبار العالم

للمتعافين من كورونا.. الأطباء يحذرون من خطر يهدد حياتهم

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:09 ص
هام للمتعافين من
هام للمتعافين من كورونا.. الأطباء يحذرون من خطر يهدد حياتهم
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سمر صالح
نشرت وسائل إعلام بريطانية الثلاثاء، تحذيرات مهمة من الأطباء للمتعافين من فيروس كورونا المستجد او كوفيد19 من خطر يهدد حياتهم. 

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن كبار الأطباء، حذروا الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا المستجد، ممن ظهرت عليهم أعراض شديدة، قد يكونون عرضة لاضطراب ما بعد الصدمة. 

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وكشف الأطباء أن المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية مركزة أو علاج في المستشفى، معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بمشكلات في الصحة العقلية بسبب الصدمة النفسية الناجمة عن مكافحة العدوى. 

وأوضحت الصحيفة أن اضطراب ما بعد الصدمة تشمل أعراضًا مثل استعراض أحداث مضت، والكوابيس، وتجنب الأفكار أو المشاعر المرتبطة بالتجربة المؤلمة، والتغيرات السلبية في الأفكار أو المزاج والشعور المستمر بالقلق. 

وكشف البحث الذي أجرته المجموعة أن بعض الأشخاص الذين خرجوا من العناية المركزة بعد أن أصيبوا بأعراض خطيرة، وخروجوا بمفردهم، شعروا بالذعر عند مرضهم وأحسوا بالغضب لأنهم "لم يعودوا إلى طبيعتهم سريعًا". 
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