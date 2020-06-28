لو هترجع الجيم .. إليك أفضل طريقة لتخفيف ألم العضلات

مع بدء تنفيذ إجراءات التخفيف وإعادة فتح المحلات والمقاهي والمطاعم و الحضانات واقتراب افتتاح صالات الجيم التي ينتظهرها الرجال، يحتاج البعض لمعرفة بعض الطرق التي تساعد على تخفيف ألم العضلات الناتج عن ممارسة الرياضة بعد مدة من التوقف ، وهو ما قد يتعرض له نسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة .





نصح موقع healthline باستخدام الكمادات الساخنة لتخفيف ألم العضلات ، واعتبارها أسهل وأسرع طريقة لحل هذه المشكلة ، حيث أن الكمادات الساخنة تعمل على زيادة تدفق الدم لأنها تساعد على توسيع الأوعية الدموية مما يخفف الالتهابات والألام .





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أما الكمادات الباردة أو المثلجة فهي أيضا لها دور مهم لـ تخفيف ألم العضلات بعد ممارسة التمارين الرياضية، خاصة وأن الثلج يعمل على منع تلف الأنسجة المرنة مما يخفف ألم العضلات .





وأفضل طريقة للقضاء على ألم العضلات بالكمادات هي المزج بين النوعين الباردة و الساحنة ، عن طريق البدء في كمادات الثلج او الماء البارد لمدة ثلث ساعة وبعدها فورا يتم استخدام الكمادات الساخنة على نفس المنطقة .



