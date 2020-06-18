فورمة الساحل.. وصفة طبيعية لتقوية وبناء العضلات

يميل الكثير من الرجال والشباب إلى ممارسة الرياضة وبناء وتقوية العضلات للوصول إلى جسم مثالي ولا سيما في فصل الصيف، مع ارتداء الملابس التي تظهر حقيقة أجسامهم وعضلاتهم، والتي اشتهرت لديهم باسم "فورمة الساحل"، ويرتدون خلالها المايوه لإبراز عضلاتهم.
ويحرص كثير من الشباب على تناول المكملات الغذائية التي تعمل على بناء العضلات بشكل كبير، كما أنه تزيد من العضلات بطريقة سريعة.. لكن موقع "بولد سكاي"، كشف عن وصفة طبيعية تعمل على بناء وتقوية العضلات بطريقة آمنة باستخدام الخميرة:
اقرأ ايضًا:
- تذويب الخميرة في نصف كوب ماء دافئ.
- ترك الخميرة لمدة نصف ساعة في الثلاجة.
- شرب الكوب مرة واحدة يوميا في الصباح.
تحتوي الخميرة على الكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية مثل البروتين، كما أنها تعمل على إذابة الدهون المتراكمة مع الحفاظ على شكل العضلات بطريقة صحية.
كما ينصح خبراء التغذية بتقديم الخميرة يوميا لكمال الأجسام فهي ضرورية لصحة العظام، كما تعمل على تحسين مظهر الجسم.