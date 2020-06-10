تقوي المناعة وتعالج الأنيميا .. إليك فوائد الخميرة للجسم





بحسب نصائح موقع theheathy ,, إليك أبرز فوائد الخميرة





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1- تحتوي على نسبة عالية من الحديد لذا فهي علاج للأنيميا





2- تحتوي الخميرة على مواد عديدة تقوي جهاز المناعة منها ا لببتيدات والجلوتاثيون





3-تحتوي الخميرة على الأحماض الأمينية والبروتينات الهامة للجسم والعضلات





4- تحتوي الخميرة على عنصر الكروميوم ، مما يجعلها صحية لمرضى السكر





5- تعمل على حل مشكلة الأرق والتوتر وتحسن المزاج





6- الخميرة غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من العديد من الأمراض وتقوي المناعة





7- الخميرة تقلل نسبة الكوليسترول الضار في الدم مما يحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية





8- تعمل على حمايتك من هشاشة العظام والأسنان لأنها تحتوي على نسبة عالية من الفسفور





9- تحتوي الخميرة على نسبة من فيتامين ب الذي يحتاجه الجسم حاليا





10- تحافظ على صحة الأمعاء وتسهل عملية الهضم .