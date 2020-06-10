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تقوي المناعة وتعالج الأنيميا .. إليك فوائد الخميرة للجسم

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:31 ص
فوائد الخميرة
فوائد الخميرة
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رشا عوني
تعتبر الخميرة من أكثر المواد المهملة ولا يعرف الكثير عن مدى فوائدها الصحية، خاصة لجهاز المناعة وللشعر والبشرة، فهي كنز صحي وتحتوي على مجموعة مختلفة من الفيتامينات والعناصر الغذائية المختلقة التي يحتاجها الجسم خلال الفترة الحالية. 

بحسب نصائح موقع theheathy ,, إليك أبرز فوائد الخميرة  : 

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1- تحتوي على نسبة عالية من الحديد لذا فهي علاج للأنيميا

2- تحتوي الخميرة على مواد عديدة تقوي جهاز المناعة منها الببتيدات والجلوتاثيون

3-تحتوي الخميرة على الأحماض الأمينية والبروتينات الهامة للجسم والعضلات

4- تحتوي الخميرة على عنصر الكروميوم ، مما يجعلها صحية لمرضى السكر 

5- تعمل على حل مشكلة الأرق والتوتر وتحسن المزاج

6- الخميرة غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من العديد من الأمراض وتقوي المناعة

7- الخميرة تقلل نسبة الكوليسترول الضار في الدم مما يحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية  

8- تعمل على حمايتك من  هشاشة العظام والأسنان لأنها تحتوي على نسبة عالية من الفسفور

9- تحتوي الخميرة على نسبة من فيتامين ب الذي يحتاجه الجسم حاليا

10- تحافظ على صحة الأمعاء وتسهل عملية الهضم . 
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