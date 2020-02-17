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فوائد بالجملة .. أفضل طريقة لأستخدام الخميرة في العناية بـ الشعر

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:10 ص
أفضل طريقة لأستخدام
أفضل طريقة لأستخدام الخميرة في العناية بـ الشعر
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رضوى حسام
سيندهش البعض انه يمكن ان يكون للخميرة فوائد في العناية بالشعر، بينما كشف موقع "  bold sky  " ان الخميرة ي تعمل على إعادة بناء الشعر بأكثر من شكل وإيقاف المشكلات التي تضعف من قوة الشعرية، والعديد من الفوائد الأخرى التي تشمل: 
- تقف من تساقط الشعر.
- تمنح الشعر مظهرًا جذابًا.
- تعطي الشعر الجاف الترطيب.
- تمنح الشعر المزيد من اللمعان.
- تزيد من قوة بصيلات الشعر.
- تقضي على مشكلة تلف الشعر وتقصفه.
- تؤخر ظهور الشعر الأبيض.
- تطويل الشعر.
- زيادة كثافة الشعر.


* طريقة عمل ماسك رائع للشعر بـ الخميرة :-

المكونات:
- ملعقة حبوب خميرة مطحونة.
- 2 ملعقة زبادي.
- ملعقة من زيت إكليل الجبل.
- ملعقة زيت الخروع.
- ملعقة من زيت البصل.


طريقة التحضير:
- قومي بخلط المكونات مع بعضها 
- ثم ضع المزيج على الشعر لمدة ساعة
- بعد ذلك يتم غسل شعرك بالشامبو والماء الفاتر.

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