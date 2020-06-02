AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تمارين رياضية لتقوية العضلات وتنشيط الجسم.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:08 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
Advertisements
نورهان رأفت
قدم حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، تمارين رياضية يمكن ممارستها كمجموعة كاملة لكسر الملل والروتين.


وأوضح حسام أبو هاشم، خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد" والذي تقدمه الإعلامية فرح سعيد، اليوم، الثلاثاء، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى الأستاذ أحمد حمدى، أنه يمكن أداء التمارين فى أى مكان مناسب المساحة حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم لتقوية العضلات.


وأكد أن هذه التمارين مهمة للغاية، وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديه سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.


وقال إن هذه التمارين تقدم لجميع الأعمار ويمكن ممارستها مع أفراد الأسرة، مشيرا إلى أنها تمارين مسلية ومفيدة.


وأوصى المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تمارين رياضية باستخدام وزن الجسم لتقوية العضلات ..فيديو

تمارين رياضية لتنشيط الدورة الدموية وإنقاص الوزن.. فيديو

تمارين من صباح البلد لتقوية العضلات وتنشيط الدورة الدموية.. فيديو

تمارين من صباح البلد لتقوية العضلات وتنشيط الدورة الدموية.. فيديو

صباح البلد يقدم تمارين رياضية أسرية لكسر الملل.. فيديو

ترشيحاتنا

مفجر احتجاجات أمريكا.. تصريحات جديدة لـ محامي عائلة جورج فلويد

مفاجأة مرعبة.. شاهد لحظة اكتشاف زوجين عقرب حي وسط مشتريات بقالة

بعد إعادته حقيبة بها مليون جنيه.. سائق الأتوبيس الأمين: ردود الأفعال سيئة.. والمحافظ مكلمنيش

ظروفهن صعبة.. هل يجوز إعطاء زكاة مالى لبناتى المتزوجات؟ الإفتاء تجيب

تكلفته جنيه واحد.. مشروب طبيعي يخلصك من السعال والبلغم

رئيس شرطة مقاطعة بـ فلوريدا يحرض السكان على قتل مرتكبي الشغب والنهب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة مرعبة.. شاهد لحظة اكتشاف زوجين عقرب حي وسط مشتريات بقالة

جيب تخفض سعر جراند شيروكي jeep grand cherokee بقيمة 200 ألف جنيه.. صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول قوانص الدجاج؟