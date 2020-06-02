تمارين رياضية لتقوية العضلات وتنشيط الجسم.. فيديو

قدم حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، تمارين رياضية يمكن ممارستها كمجموعة كاملة لكسر الملل والروتين.









الإعلامية فرح سعيد ، اليوم، الثلاثاء، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى الأستاذ أحمد حمدى، أنه يمكن أداء التمارين فى أى مكان مناسب المساحة حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم لتقوية العضلات. وأوضح حسام أبو هاشم ، خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد" والذي تقدمه









وأكد أن هذه التمارين مهمة للغاية، وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديه سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.









وقال إن هذه التمارين تقدم لجميع الأعمار ويمكن ممارستها مع أفراد الأسرة، مشيرا إلى أنها تمارين مسلية ومفيدة.









وأوصى المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.



