تمارين الأكتاف .. نصائح من صباح البلد لاختيار الجيم المناسب في زمن كورونا

قدمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، تمارين الأكتاف وكيفية اختيار الجيم المناسب.





وأوضح حسام أبو هاشم ، خلال برنامج على قناة "صدى البلد" اليوم، الأحد ، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أنه يجب اختيار الجيم المناسب القريب من المنزل، متابعا أنه من الأفضل أن يقوموا بالتمرين داخل المنزل.





وأكد أن تمارين الأكتاف مهمة للغاية، وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديك سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.

وأوصى المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.