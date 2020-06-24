"بلاش زحمة".. فرح سعيد تطالب المواطنين بالابتعاد عن التجمعات.. فيديو

قالت الإعلامية فرح سعيد . إن الحياة فى مصر بدأت فى العودة بشكل تدريجى خاصة بعد قرارات الدكتور مصطفى مدبولى بفتح المحال ، السينمات ، النوادى.





وطالبت الإعلامية فرح سعيد، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، المواطنين بمزيد من الحرص والالتزام ب ارتداء الكمامة الطبية والبعد عن التجمعات للوقاية من فيروس كورونا .





وحذرت الإعلامية فرح سعيد، من التجمعات والتزاحم مطالبة المواطنين " بلاش زحمة " لافتة إلى أن فتح الأماكن وعودة الحياة بشكل تدريجى ليس معناه انتهاء فيروس كورونا .





برنامج "صباح البلد" يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميا، ويناقش البرنامج أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا.





ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية.





كما يقدم البرنامج يوميا أيضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة .