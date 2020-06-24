AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

"بلاش زحمة".. فرح سعيد تطالب المواطنين بالابتعاد عن التجمعات.. فيديو

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:34 ص
فرح سعيد
فرح سعيد
Advertisements
شيرين عادل
قالت الإعلامية فرح سعيد . إن الحياة فى مصر بدأت فى العودة بشكل تدريجى خاصة بعد قرارات الدكتور مصطفى مدبولى بفتح المحال ،  السينمات ، النوادى.

وطالبت الإعلامية فرح سعيد، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"،  المواطنين بمزيد من الحرص والالتزام ب ارتداء الكمامة الطبية والبعد عن التجمعات للوقاية من فيروس كورونا .

وحذرت الإعلامية  فرح سعيد،  من التجمعات والتزاحم مطالبة المواطنين " بلاش زحمة " لافتة إلى أن فتح الأماكن وعودة الحياة بشكل تدريجى ليس معناه انتهاء فيروس كورونا . 

برنامج "صباح البلد" يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميا، ويناقش البرنامج أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا.

ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية.

كما يقدم البرنامج يوميا أيضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كله أون لاين.. فرح سعيد: الحاجة أم الاختراع فى زمن الكورونا.. فيديو

داليا أيمن: مقترح لتخفيض رسوم أداء الخدمات الإلكترونية بنسبة 25% لهذا السبب.. فيديو

داليا أيمن: تطوير منظومة التعليم عن بعد يحتاج بنية إلكترونية قوية.. فيديو

فرح سعيد: المناهج الرقمية لمراحل التعليم الأساسى تضم 13.5 مليون طالب.. فيديو

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يكشف عن موعد إعلان عودة الدوري رسميا

مرتضى منصور يكشف المسئول عن استكمال الزمالك الدوري من عدمه

موجز السوشيال ميديا| مطالب بمحاكمة عمرو راضي لاحتكار أدوية تحتاجها مستشفيات العزل

في ذكرى وفاته.. يوسف داوود أول مسيحي يلقي خطبة الجمعة.. تفاصيل

اليوم .. بدء الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

10 سيارات كادت تختفي من الشارع المصري

AdvertisementS

اليوم .. بدء الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

محافظ الغربية يضبط 47 مخالفة خلال زيارته للمحلة وسمنود

خلاص مفيش أمل.. ابنة رجاء الجداوي تروي موقفاً مؤثراً مع والدتها قبل إصابتها بـ كورونا

حيلة رائعة.. ماذا يحدث عند لف القدمين بورق الألومنيوم؟

كل الأندية تدعمه.. مرتضى منصور يكشف عن هوية رئيس اتحاد الكرة القادم

كفاية تقليد أعمى.. محمود العسيلي عن غلق المحلات التجارية ليلا بعد انتهاء أزمة كورونا

نشرة الفن| موقف مؤثر بين رجاء الجداوي وابنتها.. ومحمد رمضان يتلقى عرضًا للزواج

القصة الكاملة لمقتل سيدة ونجلها على يد خطيبها العراقي بالإسكندرية

أخبار الرياضة | طاهر محمد يعلن موقفه من الانتقال للأهلي.. ومرتضى منصور يكشف عن هوية رئيس اتحاد الكرة الجديد

لهذه الأسباب.. البنك المركزي يأمر البنوك بحذف 108 آلاف عميل من القوائم السلبية والسوداء

في ذكرى وفاته.. يوسف داوود أول مسيحي يلقي خطبة الجمعة.. تفاصيل

احمِ نفسك من انسداد الشرايين بهذه الحيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيلة رائعة.. ماذا يحدث عند لف القدمين بورق الألومنيوم؟

على طريقة المصريين.. احتفال البريطانيين بعودة المقاهي يشعل مواقع التواصل.. صور

10 سيارات كادت تختفي من الشارع المصري