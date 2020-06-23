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الأعلى للجامعات يحدد مصير امتحانات الفرق النهائية.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:07 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الثلاثاء، ومنها:

صدى البلد
لسرعة تقديم الخدمات للمواطنين.. السيسى يوجه بالتوسع فى ميكنة منظومة التموين

الوطن
وزير الخارجية: مجلس الأمن سيتناول أزمة سد النهضة فى أسرع وقت

مصراوى
بعد ساعات..المجلس الأعلى للجامعات يحدد مصير امتحانات الفرق النهائية

الأهرام
مدبولى: بدل انتقال ووحدات سكنية بمدينة بدر وبالعاصمة الإدارية بتيسيرات فى السداد والتكلفة

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الصحة: تسجيل 1576 حالة ايجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 وفاة

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