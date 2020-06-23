الأعلى للجامعات يحدد مصير امتحانات الفرق النهائية.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرض برنامج " صباح البلد " المذاع على قناة «صدى البلد»، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الثلاثاء، ومنها:





صدى البلد

لسرعة تقديم الخدمات للمواطنين.. السيسى يوجه بالتوسع فى ميكنة منظومة التموين





الوطن

وزير الخارجية: مجلس الأمن سيتناول أزمة سد النهضة فى أسرع وقت





مصراوى

بعد ساعات..المجلس الأعلى للجامعات يحدد مصير امتحانات الفرق النهائية





الأهرام

مدبولى : بدل انتقال ووحدات سكنية بمدينة بدر وبالعاصمة الإدارية بتيسيرات فى السداد والتكلفة





See

الصحة: تسجيل 1576 حالة ايجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 وفاة





الشرق الأوسط





السعودية: إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًا لحجاج الداخل



