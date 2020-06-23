الأعلى للجامعات يحدد مصير امتحانات الفرق النهائية.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الثلاثاء، ومنها:
صدى البلد
لسرعة تقديم الخدمات للمواطنين.. السيسى يوجه بالتوسع فى ميكنة منظومة التموين
الوطن
وزير الخارجية: مجلس الأمن سيتناول أزمة سد النهضة فى أسرع وقت
مصراوى
بعد ساعات..المجلس الأعلى للجامعات يحدد مصير امتحانات الفرق النهائية
الأهرام
مدبولى: بدل انتقال ووحدات سكنية بمدينة بدر وبالعاصمة الإدارية بتيسيرات فى السداد والتكلفة
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الصحة: تسجيل 1576 حالة ايجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 وفاة
الشرق الأوسط
السعودية: إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًا لحجاج الداخل