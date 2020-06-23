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توك شو

اليوم.. الحكومة تعلن موعد عودة الحياة ورفع حظر التجول.. فيديو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:20 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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كـريـم الـخـطـيـب
كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن الاجتماع المنتظر للجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بـ مجلس الوزراء غدا الثلاثاء، للنظر ومناقشة تفاصيل عودة الحياة كاملة بكافة مناحيها مع رفع حظر حركة المواطنين.

وقالت "الحديدي" خلال برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "العربية الحدث" إنه ربما يرفع حظر حركة المواطنين على مطلع الشهر المقبل، ولكن القرار النهائي يرجع إلى لجنة إدارة أزمة كورونا بـ مجلس الوزراء.

وأضافت أن قرار لجنة إدارة أزمة كورونا يعتمد على مناقشات اللجنة الوزارية وبيانات وزارة الصحة وتوقعيتها حول أعداد المصابين من حلول شهر يوليو، مؤكدة أن اللجنة ستتناقش كافة مناحي الاقتصاد المصري.

كما أشارت لميس الحديدي إلى أن الجامعة العربية تشهد تنظيم اجتماعا طارئا بتقنية فيديو كونفرس بمقرها في القاهرة بطلب مصري على مستوى وزراء الخارجية العرب لمناقشة الأوضاع في ليبيا.

ونوهت إلى أن الاجتماع التي تقاطعه حكومة الوفاق حتى الآن، والذي أجل لأسباب تقنية، ومن المتوقع يكون له جلسة أخرى لملف سد النهضة لتقديم الدعم العربي للموقف المصري.
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