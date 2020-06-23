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المصري: مجلس الوزراء مواكب للحدث في أزمة كورونا.. وتوفير كافة الأدوية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:58 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، إن بعض المواطنين يصابون بالهلع، عندما يصابوا بارتفاع درجة الحرارة، بسبب الخوف من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار المصري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج مساء dmc، أن مجلس الوزراء يأتي إليه شكاوي كبيرة بسبب الاشتباه بالإصابة بالكورونا، وفي هذه الحالة يتم إعداد له الفحوصات اللازمة، للتأكد من إصابته بالفيروس المستجد أو لا، وتوفير العلاج اللازم.

وتابع المصري، أن مجلس الوزراء قام بإعداد بعض المستشفيات الميدانية، موضحا إلى أن المجلس مواكب انتشار الفيروس ويتوسع في كافة الجهات.

ولفت إلى أن هناك توجيه بتوفير كافة الأدوية الخاصة بفيروس كورونا من خلال الاتفاق مع شركات الأدوية لزيادة الإنتاج.
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