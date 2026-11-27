عقدت اللجنة الاستراتيجية المنبثقة عن «اتفاق مكة» للدفاع المشترك، الذي يجمع السعودية وتركيا وباكستان، اجتماعًا في باكستان، لبحث التطورات الأمنية والاستراتيجية في المنطقة، في ظل استمرار المواجهات بين جماعة الحوثيين والقوات السعودية والقوات اليمنية المدعومة من الرياض.

وأعلن وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أن الاجتماع ناقش الأوضاع الاستراتيجية في المنطقة، مؤكدًا استمرار المشاورات بين الدول الثلاث وتعزيز أمن المملكة العربية السعودية وسيادتها.

وفي سياق متصل، أدانت اللجنة الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية، مؤكدة التزام الدول الثلاث بتكثيف الجهود وتقديم الدعم للمملكة في مواجهة تلك الهجمات.

ويأتي الاجتماع في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالصراع اليمني، وما يفرضه من تحديات أمنية على السعودية والمنطقة، فيما اقتصر البيان المشترك على إدانة الهجمات والتأكيد على التضامن مع الرياض وتعزيز التنسيق الأمني بين أطراف الاتفاق.