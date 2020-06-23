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تعليم

الأعلى للجامعات يحسم مصير امتحانات طلاب السنوات النهائية.. اليوم

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:09 ص
المجلس الأعلى للجامعات
المجلس الأعلى للجامعات
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نهلة الشربيني
يعقد المجلس الأعلى للجامعات اليوم الثلاثاء ، اجتماعه الشهري والذي سيحدد من خلاله آليات إجراء الامتحانات لطلاب الفرق النهائية بالجامعات،  وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس. 

وكان قد نفي مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  شائعات تغيير موعد الاجتماع الشهري للمجلس الأعلى للجامعات غدا الثلاثاء، والذي سبق وأن تم تأجيل حيث كان من المقرر إقامته السبت الماضي ليؤجل إلى الثلاثاء، مؤكدا انعقاده في موعده الساعه 11 صباحا. 


وأضاف المصدر لموقع "صدى البلد " ، الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للجامعات، سيتناول آليات إجراء امتحانات طلاب الفرق النهائية للفصل الدراسي الثاني، وسط الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لحماية الطلاب من كورونا.

بينما عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري الماضي خلال جلسته رقم ٧٠٠، والتي تقام برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات وجميع رؤساء الجامعات.

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وقد وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جميع رؤساء الجامعات بوضع جداول وتصورات مقترحة لامتحانات طلاب السنوات النهائية.
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