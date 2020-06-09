اليوم.. جامعة حلوان تختتم دورة الاختبارات التحصيلية

يتابع اليوم مركز القياس والتقويم الطلابي بجامعة حلوان، دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بنظام الأون لاين.
وذلك ضمن حزمة الدورات التدريبية اللازمة للترقية التي يقدمها المركز تحت إشراف الدكتور إبراهيم الزهيري مدير المركز.
وتتضمن الدورات التدريبية المقدمة دورة التدريب على الاختبارات التحصيلية المقالية والموضوعية وفق جدول المواصفات.
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وتهدف إلى التعرف على مفهوم نواتج التعلم والتقويم التربوي لأداء المتعلم، واستنتاج معايير تقويم نواتج التعلم ومؤشراتها، وتقديم نقد لأساليب وعمليات التقويم الحالية، واقتراح بعض التحولات الضرورية لتطوير تقويم نواتج التعلم، وذلك تحت رعاية وإشراف الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.