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تعليم

اليوم.. جامعة حلوان تختتم دورة الاختبارات التحصيلية

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:19 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
يتابع اليوم مركز القياس والتقويم الطلابي بجامعة حلوان، دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بنظام الأون لاين.

وذلك ضمن حزمة الدورات التدريبية اللازمة للترقية التي يقدمها المركز تحت إشراف الدكتور إبراهيم الزهيري مدير المركز. 

وتتضمن الدورات التدريبية المقدمة دورة التدريب على الاختبارات التحصيلية المقالية والموضوعية وفق جدول المواصفات.

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وتهدف إلى التعرف على مفهوم نواتج التعلم والتقويم التربوي لأداء المتعلم، واستنتاج معايير تقويم نواتج التعلم ومؤشراتها، وتقديم نقد لأساليب وعمليات التقويم الحالية، واقتراح بعض التحولات الضرورية لتطوير تقويم نواتج التعلم، وذلك تحت رعاية وإشراف الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.
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