اليوم.. جامعة حلوان تختتم دورة الاختبارات التحصيلية

يتابع اليوم مركز القياس والتقويم الطلابي بجامعة حلوان، دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بنظام الأون لاين.





وذلك ضمن حزمة الدورات التدريبية اللازمة للترقية التي يقدمها المركز تحت إشراف الدكتور إبراهيم الزهيري مدير المركز.





وتتضمن الدورات التدريبية المقدمة دورة التدريب على الاختبارات التحصيلية المقالية والموضوعية وفق جدول المواصفات.





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