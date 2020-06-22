الصحة: تراجع إصابات كورونا منتصف يوليو المقبل.. يتصدر نشرة صباح البلد

اليوم السابع

صرف أول زيادة للمعاشات بنسبة 14% بعد تطبيق قانون التأمينات.. أول يوليو





المصري اليوم

الصحة: تراجع إصابات كورونا منتصف يوليو المقبل







الأهرام

المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية يطالب بدعم مصرى مباشر للجيش الليبي للقضاء على فوضى الميليشيات





الوطن

وزيرة التضامن: 3 مسلسلات فى رمضان عالجت قضية الإدمان بشكل إيجابي







أخبار اليوم

إنفوجراف بعنوان: أهداف صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية

رسائل قوية من المنطقة الغربية







الشروق

هيئة الدواء: حجزنا الكمية التى تحتاج إليها مصر من لقاح كورونا الخاص بجامعة أكسفورد







موقع سي

حالات الإصابة بفيروس كورونا فى مصر تجاوزت 55.200 حالة