الصحة: تراجع إصابات كورونا منتصف يوليو المقبل.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الاثنين، ومنها:
اليوم السابع
صرف أول زيادة للمعاشات بنسبة 14% بعد تطبيق
قانون التأمينات.. أول يوليو
المصري اليوم
الصحة: تراجع إصابات كورونا منتصف يوليو
المقبل
الأهرام
المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية يطالب
بدعم مصرى مباشر للجيش الليبي للقضاء على فوضى الميليشيات
وزيرة التضامن: 3 مسلسلات فى رمضان عالجت
قضية الإدمان بشكل إيجابي
أخبار اليوم
إنفوجراف بعنوان: أهداف صندوق مصر السيادى للاستثمار
والتنمية
رسائل قوية من المنطقة الغربية
الشروق
هيئة الدواء: حجزنا الكمية التى تحتاج إليها مصر
من لقاح كورونا الخاص بجامعة أكسفورد
حالات الإصابة بفيروس كورونا فى مصر تجاوزت
55.200 حالة
السعودية ترفع حظر التجول كاملا وتستأنف
الأنشطة التجارية
اليوم السابع
صرف أول زيادة للمعاشات بنسبة 14% بعد تطبيق
قانون التأمينات.. أول يوليو
المصري اليوم
الصحة: تراجع إصابات كورونا منتصف يوليو
المقبل
الأهرام
المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية يطالب
بدعم مصرى مباشر للجيش الليبي للقضاء على فوضى الميليشيات
الوطن
وزيرة التضامن: 3 مسلسلات فى رمضان عالجت
قضية الإدمان بشكل إيجابي
أخبار اليوم
إنفوجراف بعنوان: أهداف صندوق مصر السيادى للاستثمار
والتنمية
رسائل قوية من المنطقة الغربية
الشروق
هيئة الدواء: حجزنا الكمية التى تحتاج إليها مصر
من لقاح كورونا الخاص بجامعة أكسفورد
موقع سي
حالات الإصابة بفيروس كورونا فى مصر تجاوزت
55.200 حالة
السعودية ترفع حظر التجول كاملا وتستأنف
الأنشطة التجارية