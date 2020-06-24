AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

هل يمكن ارتداء الكمامات أثناء ممارسة الرياضة.. الصحة تجيب

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:53 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه ينبغي عدم ارتداء الكمامات أثناء ممارسة الرياضة لانها قد تقلل من القدرة على التنفس.

وأوضحت الوزارة عدة إجراءات، لتقليل العدوي اثناء ممارسة الرياضة، وجاءت كالتالي:

ينبغي عدم ارتداء الكمامات عند ممارسة الرياضة لأنها قد تقلل من القدرة على التنفس بلا مشقة.

يمكن أن يتسبب العرق في ابتلال الكمامة بسرعة، من مايؤدي إلى صعوبة التنفس ويساعد على نمو الميكروبات.

الإجراء الوقائي المهم أثناء ممارسة الرياضة هو الابتعاد دائما عن الآخرين بمسافة لا تقل عن متر.

و أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15535 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17022 حالة، من ضمنهم الـ 15535 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1332 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 58141 حالة من ضمنهم 15535 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 2365 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زيارة مفاجئة.. وزيرة الصحة تتفقد حميات العباسية والمطرية التعليمي

ينتقل عن طريق القطرات.. الصحة توضح كيفية ارتداء الكمامة في أماكن العمل

الصحة: 12 إجراء للتعامل مع مصابي فيروس كورونا بالمنزل

91 حالة.. مصر تسجل أعلى معدل يومي للوفيات بـ كورونا

الصحة: تسجيل 1576 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

الصحة: 16613 حالة تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا

ترشيحاتنا

تباعد وكمامات وحجز أونلاين..تعرف على قواعد عودة العمل بـ بالمقاهى والمطاعم

بعد ادعاء اقتحام مسلحين شقته وقتله.. الداخلية: سيدة ونجلها ينهيان حياة الأب في الجيزة

كارتيرون الأبرز.. حضور 9 مدربين اجتماع اتحاد الكرة لحسم مصير الدوري

بعد حصد 470 ألف وفاة حول العالم.. بؤر جديدة لفيروس كورونا فى أوروبا.. فيديو

مراعاة لظروفهم بسبب كورونا.. مقترح برلماني بمنح طلاب الثانوية العامة 5 % على المجموع

سهل جرائم انتحال الصفة.. الأمن الوطنى يضبط طالبا لإدارته برنامج تمرير المكالمات الدولية

AdvertisementS

اليوم .. بدء الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

لأصحاب المعاشات.. ببطاقة الرقم القومى واسم الأم استعلم اليوم عن حقك فى العلاوات الخمس

الساعة بـ ٥ آلاف جنيه.. تفاصيل التحقيقات في سقوط شبكة كوكي وشوشو للدعارة.. صور

مراعاة لظروفهم بسبب كورونا.. مقترح برلماني بمنح طلاب الثانوية العامة 5 % على المجموع

أنا وحيد بعد موت سارة حجازي.. منشور جديد من نور هشام سليم يثير الجدل بعد التحول الجنسي

تباعد وكمامات وحجز أونلاين..تعرف على قواعد عودة العمل بـ بالمقاهى والمطاعم

نزيف في المخ.. مخاطر تناول الأسبرين بشكل عشوائي.. شاهد

فى ١٥ دقيقة.. علاج الإمساك بجنيه واحد

وزير المالية: لا ضرائب جديدة على المستهلكين فى السلع المباعة إلكترونيًا

اتمنعت 5 سنوات من التمثيل فى السينما .. مايوه هالة صدقى يثير الجدل ويغضب والدتها

حيلة رائعة.. ماذا يحدث عند لف القدمين بورق الألومنيوم؟

في اليوم الثاني للمسح الطبي.. اتحاد الكرة يعلن عن 6 حالات ايجابية بكورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موديل 1962.. أربع معلومات عن السيارة «الكُهنة» معشوقة آسر ياسين

بسبب أزمة كورونا.. مسن خمسيني يطلق النار على زوجته ونجله.. تفاصيل

واقعة مؤثرة.. كلب يضحي بحياته لإنقاذ مالكه من حريق نشب أثناء نومه