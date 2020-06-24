مجدي بدران: مافيا الدواء والأعشاب والكمامات الأخطر في ظل أزمة كورونا

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ، إن الدواء سلاح ذو حدين في كل دول العالم.





وأكد بدران، في تصريحات لــ"صدى البلد"، أن مع كل فيروس جديد أو مستجد، تظهر فيروسات اجتماعية بعضها يهدف للتربح بتسويق أعشاب أو أدوية، أو لبيع منتجات جديدة بأسعار خيالية، ووصل سعر الكمامة لألف دولار في بعض الدول المنكوبة بكورونا.









وأوضح أن الخطر الجديد هو ظاهرة (أبو العريف) إنسان بلا خبرة أو تخصص يصبح الناصح النصوح في السوشيال الميديا، ما يسبب استهلاك بعض الأدوية أو المنتجات، وربما ارتفاع سعر بعض أنواع الخضر أو الفاكهة كالليمون أو البرتقال.





وأضاف بدران أن استخدام أدوية المناعة بلا مشورة من متخصص تخرب المناعة مع فيروس كورونا، وأحد أسباب الموت فى الكورونا خلل مناعى يسبب عاصفة السيتوكينات التى تدمر الأنسجة ، وتسبب فشل الأعضاء.





وأشار إلى أن الفيتامينات أو الأملاح المعدنية لا حاجة للشخص السليم في تناولها، لأن زيادتها قد يسبب التسمم.





• الآثار الجانبية للاستخدام العشوائى لأدوية المناعة





الحساسية الدوائية

التهاب الكبد

ارتفاع إنزيمات الكبد

الفشل الكبدى

الفشل الكلوى

الحمى

فشل النخاع

الأنيميا

نقص إنتاج خلايا المناعة

صداع

الوفاة





وافاد بأن الحل لمواجهة الهجمة الشرسة على أدوية المناعة في الوقت الحالي:





تثقيف المواطنين بمخاطر الاستخدام العشوائى لأدوية المناعة





منع بيع أدوية المناعة إلا بروشتة





الاكتفاء بما تقدمه وزارة الصحة من بروتوكولات علاجية، تم توفير 10.5 مليون جرعة دواء للكورونا مجانًا.



