مجدي بدران يتوقع سيناريوهات كورونا في مصر حتى ديسمبر

كشف الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عن توقعات لنشاط فيروس كورونا فى مصر.









وقال مجدي بدران، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الخطة المتوقعة الأولى لنشاط الفيروس في مصر مع تطبيق خطة التعايش، هي احتواء الفيروس، فى حالة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتراجع أعداد الإصابات، وانحسار الفيروس مع نهاية سبتمبر، هذه الخطة الأقرب للحدوث بسبب مجموعة من الأسباب:







1. الالتزام باستخدام الكمامة.

2. انتشار استخدام الكمامات القماشية.

3. زيادة الوعى.

4. ارتفاع أعداد المتحولين من إيجابي إلى سلبى.

5. نجاح بروتوكولات العلاج المصرية لعلاج فيروس

6. ارتفاع درجة حرارة الجو وارتفاع الرطوبة النسبية.











الخطة الثانية:

، ووصول وفيات كورونا إلى 40 مرة ضعف حالات الإصابة فى مصر. فى حالة الاستهتار بالفيروس، وعدم تطبيق التدابير الوقائية، استمرار تصاعد منحنى الفيروس وتسارع وتيرة العدوى، وزيادة الأعداد والدخول فى السيناريو الأمريكى لعدوى الكورونا



