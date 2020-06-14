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مرأة

مجدي بدران يتوقع سيناريوهات كورونا في مصر حتى ديسمبر

الأحد 14/يونيو/2020 - 02:46 م
كورونا هتغير فى مصر
كورونا هتغير فى مصر ايه
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أسماء عبد الحفيظ
كشف الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عن توقعات لنشاط فيروس كورونا فى مصر.


وقال مجدي بدران، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الخطة المتوقعة الأولى لنشاط الفيروس في مصر مع تطبيق خطة التعايش، هي احتواء الفيروس، فى حالة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتراجع أعداد الإصابات، وانحسار الفيروس مع نهاية سبتمبر، هذه الخطة الأقرب للحدوث بسبب مجموعة من الأسباب:

1. الالتزام باستخدام الكمامة. 
2. انتشار استخدام الكمامات القماشية. 
3. زيادة الوعى. 
4. ارتفاع أعداد المتحولين من إيجابي إلى سلبى.
5. نجاح بروتوكولات العلاج المصرية لعلاج فيروس 
6. ارتفاع درجة حرارة الجو وارتفاع الرطوبة النسبية.


الخطة الثانية: 
فى حالة الاستهتار بالفيروس، وعدم تطبيق التدابير الوقائية، استمرار تصاعد منحنى الفيروس وتسارع وتيرة العدوى، وزيادة الأعداد والدخول فى السيناريو الأمريكى لعدوى الكورونا، ووصول وفيات كورونا إلى 40 مرة ضعف حالات الإصابة فى مصر.
 

فى النهاية، أكد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أنه علينا التعلم من خطط الدول المختلفة والاقتداء بالدول التى نجحت فى قهر كورونا كالصين، والبعد عن السناريوهات المأساوية للكورونا كالسيناريو الأمريكى. 
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