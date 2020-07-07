أبرزها الكمامة ومنع الزيارات.. الصحة تقدم 8 نصائح لـ الوقاية من كورونا

أعلنت وزارة الصحة و السكان، عن 8 نصائح هامة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد -19 ).





وأوضحت الوزارة أن النصائح خاصة كبار السن والأطفال، وجاءت على النحو التالي:-





- يفضل بقاء كبار السن وذوي الأمراض المزمنة بالمنزل مانجا لانتقال عدوى كوفيد -19 إليهم





- حافظ دوما على مسافة لا تقل عن متر عند التعامل مع أي شخص.





- ارتدي الكمامة عند الخروج من المنزل





- تجنب الزيارات غير الضرورية وفي حالة الضروة يتم اختصار وقت الزيارة.





- يفضل عدم اصطحاب الأطفال إلى أماكن العمل.





- تجنب المصافحة مع الآخرين.





- الحد من استخدام الموبايل أثناء التسوق مع تطهير الأيدي قبل استخدامه.





- عند العودة للمنزل يتم تغيير الملابس وغسل اليدين والوجه بالماء والصابون.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الإثنين، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 21238 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 969 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.





وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 76222 حالة من ضمنهم 21238 حالة تم شفاؤها، و 3422 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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