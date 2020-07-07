AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أبرزها الكمامة ومنع الزيارات.. الصحة تقدم 8 نصائح لـ الوقاية من كورونا

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 03:54 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالى
أعلنت وزارة الصحة و السكان، عن 8 نصائح هامة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد -19 ).

وأوضحت الوزارة أن النصائح  خاصة كبار السن والأطفال، وجاءت على النحو التالي:-

- يفضل بقاء كبار السن وذوي الأمراض المزمنة بالمنزل مانجا لانتقال عدوى كوفيد -19 إليهم

- حافظ دوما على مسافة لا تقل عن متر عند التعامل مع أي شخص.

- ارتدي الكمامة عند الخروج من المنزل

- تجنب الزيارات غير الضرورية وفي حالة الضروة يتم اختصار وقت الزيارة.

- يفضل عدم اصطحاب الأطفال إلى أماكن العمل.

- تجنب المصافحة مع الآخرين.

- الحد من استخدام الموبايل أثناء التسوق مع تطهير الأيدي قبل استخدامه.

- عند العودة للمنزل يتم تغيير الملابس وغسل اليدين والوجه بالماء والصابون.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الإثنين، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 21238 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 969 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 76222 حالة من ضمنهم 21238 حالة تم شفاؤها، و 3422 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمدة عام.. وزيرة الصحة تعين أحمد حسنين مستشارا لشئون المجالس النيابية

الصحة تحذر طلاب الثانوية العامة من هذه الوجبات

الصحة تنصح بالإقلاع عن التدخين: يزيد من فرص الإصابة بـ كورونا

الصحة تحذر من تكرار استعمال الكمامة ذات الاستخدام الواحد

ضد شلل الأطفال.. الصحة تناشد الأسر بتطعيم أطفالهم بالسولك

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 19288 وخروجهم من المستشفيات

ترشيحاتنا

عشمني وخلي بيا.. سيدة تقتل حبيبها وتلقي جثته في أحد شوارع السويس

في قضية الفسق والفجور.. تأجيل استئناف سما المصري على حكم حبسها وتغريمها

بأسعار مخفضة.. الزراعة: بدء طرح الأضاحى فى منافذنا الأسبوع المقبل

على غرار "التحرير".. رئيس الوزراء يأمر بتطوير ميادين طلعت حرب والأوبرا والعتبة

بدون جراحة.. حيل سريعة تخلصك من التهاب الجيوب الأنفية

اقتحام منزل جاستن ترودو بأسلحة محظورة.. تفاصيل محاولة اغتيال رئيس وزراء كندا

AdvertisementS

بعد إعلان وصيته لعائلته بسبب رجاء الجداوى.. الجمهور يبحث عن يحيى الفخرانى

وفاة والدة حمادة هلال.. وتشييع الجثمان بعد قليل

معلومة مغلوطة .. تصريح دفن رجاء الجداوي يكشف عمرها الحقيقي

رئيس وزراء إثيوبيا: لن نلحق الضرر بمصر وسنبدأ ملء سد النهضة

على غرار "التحرير".. رئيس الوزراء يأمر بتطوير ميادين طلعت حرب والأوبرا والعتبة

انهيار حمادة هلال أثناء تشييع جثمان والدته إلى مثواه الأخير.. فيديو وصور

الإعلان الرسمي خلال أيام.. الأهلي يضم عمر ياسين لاعب السد القطري لمدة 3 سنوات

السيسى يصل مسجد المشير طنطاوي ليتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

بعد تدميرها بالكامل.. شاهد لحظة انسحاب القوات التركية من قاعدة الوطية الليبية

بعد ظهور أول حالة بالصين.. الطاعون الدبلي يستمر حتى نهاية 2020.. تعرف على أعراضه وطرق انتقاله

احتمالية سقوط أمطار..الأرصاد: طقس الغد حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 35

الهواء والنقود والمصاعد والطعام أبرزها.. أهم التناقضات المثارة حول طرق انتقال كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الهواء والنقود والمصاعد والطعام أبرزها.. أهم التناقضات المثارة حول طرق انتقال كورونا

لحظات رومانسية.. شاهد كاتي بيري وخطيبها أورلاندو بلوم على البحر

شاهد.. لحظة هجوم دب عملاق على سيدة أثناء محاولتها التقاط صورة معه