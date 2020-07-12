محافظ بورسعيد يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح سوق بورفؤاد









هذا ويتابع محافظ بورسعيد على مدار الايام الماضية جولات مكوكية مكثفة بالاسواق الجديدة ومن بينها سوق بورفؤاد وسوق الخضار و الفاكهة الجديد و الذى يعد استمرار لنجاحات القضاء على الاسواق العشوائية قبل ساعات من زيارة وزارية مرتقبة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.





