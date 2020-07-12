AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح سوق بورفؤاد

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:17 م
محافظ بورسعيد يتابع
محافظ بورسعيد يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح سوق بورفؤاد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الاحد سوق مدينة بورفؤاد المطور والذي تم الانتهاء منه تمهيدًا  لافتتاحة. 

شهد اللواء عادل الغضبان الوحدات الداخلية للسوق والتي تم تجهيزها علي أعلي مستوي لاستكمال أسواق المحافظة الحضارية.

يضم سوق بورفؤاد المتكامل أماكن مخصصة لبيع الخضروات والفاكهة وكذلك الأسماك، كما يتواجد بالسوق هايبر ماركت لبيع المنتجات المتنوعة.


هذا ويتابع محافظ بورسعيد على مدار الايام الماضية جولات مكوكية مكثفة بالاسواق الجديدة ومن بينها سوق بورفؤاد وسوق الخضار و الفاكهة الجديد و الذى يعد استمرار لنجاحات القضاء على الاسواق العشوائية قبل ساعات من زيارة وزارية مرتقبة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء. 

تشهد محافظة بورسعيد طفرة في الأسواق تتمثل في سوق الأسماك الذي يضاهي الأسواق العالمية وسوق الخضروات الذي يتم انشائة لإنهاء الاسواق  العشوائية بمدينة بورسعيد وسوق بورفؤاد.
محافظ بورسعيد يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح سوق بورفؤاد
محافظ بورسعيد يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح سوق بورفؤاد
محافظ بورسعيد يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح سوق بورفؤاد
محافظ بورسعيد يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح سوق بورفؤاد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة استكمال أعمال الصرف الصحى بسوق بورفؤاد

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تنفيذ سوق الخضراوات والفاكهة الجديد

محافظ بورسعيد: مجمع الأسواق الجديد نقلة حضارية كبيرة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين

نقلة حضارية على مساحة 24 ألف متر مربع.. تفاصيل أكبر مجمع غذائي في مصر مقام على أرض بورسعيد

شدد على الجدول الزمني.. محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها

محافظ بورسعيد: سوق بورفؤاد الجديدة جاهزة للافتتاح

ترشيحاتنا

سارة سلامة تقضي إجازتها الصيفية في الشلالات.. شاهد

تناول حبوب حفظ الغلال.. مصرع عامل بسوهاج

25 دعاء بعد صلاة العصر مكتوب يفرج كربك ويقضي دينك

فيديوجراف.. أول لقاح لفيروس كورونا في روسيا

تركيا تهدد الطيران المجهول بدفع الثمن.. وتشترط انسحاب حفتر

من الأهلي لـ مجلس الوزراء: رئيس الزمالك أهان البلد والشعب على الملأ.. أين القانون؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرة قمحية ورموش كحيلة.. صور تكشف عن جمال وجاذبية ملامح روبي

بـ الأبيض الشفاف.. عائشة بن أحمد بإطلالة تكشف جمالها على البحر

تصميم تخيلى جديد لـ نيسان فرونتير 2021.. صور