محافظ بورسعيد يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح سوق بورفؤاد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الاحد سوق مدينة بورفؤاد المطور والذي تم الانتهاء منه تمهيدًا لافتتاحة.
شهد اللواء عادل الغضبان الوحدات الداخلية للسوق والتي تم تجهيزها علي أعلي مستوي لاستكمال أسواق المحافظة الحضارية.
يضم سوق بورفؤاد المتكامل أماكن مخصصة لبيع الخضروات والفاكهة وكذلك الأسماك، كما يتواجد بالسوق هايبر ماركت لبيع المنتجات المتنوعة.
شهد اللواء عادل الغضبان الوحدات الداخلية للسوق والتي تم تجهيزها علي أعلي مستوي لاستكمال أسواق المحافظة الحضارية.
يضم سوق بورفؤاد المتكامل أماكن مخصصة لبيع الخضروات والفاكهة وكذلك الأسماك، كما يتواجد بالسوق هايبر ماركت لبيع المنتجات المتنوعة.
هذا ويتابع محافظ بورسعيد على مدار الايام الماضية جولات مكوكية مكثفة بالاسواق الجديدة ومن بينها سوق بورفؤاد وسوق الخضار و الفاكهة الجديد و الذى يعد استمرار لنجاحات القضاء على الاسواق العشوائية قبل ساعات من زيارة وزارية مرتقبة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
تشهد محافظة بورسعيد طفرة في الأسواق تتمثل في سوق الأسماك الذي يضاهي الأسواق العالمية وسوق الخضروات الذي يتم انشائة لإنهاء الاسواق العشوائية بمدينة بورسعيد وسوق بورفؤاد.